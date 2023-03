Acusan de homicidio a 2 médicos por la muerte una niña por peritonitis

"Sabemos que con un simple diagnóstico, un examen de orina o sangre a tiempo se puede resolver sin llegar a esto", aseguró la madre a meses de la muerte de su hija.

Tatiana afirmó que fueron contactados a través de las redes sociales por otros familiares que afirmaban haber sufrido las mismas circunstancias con el mismo final:

Esto no es una noticia 'boom', es algo que viene pasando. Y necesitamos que esto se termine. Hoy costó al vida de mi hija, pero esto no puede seguir pasando' Esto no es una noticia 'boom', es algo que viene pasando. Y necesitamos que esto se termine. Hoy costó al vida de mi hija, pero esto no puede seguir pasando'

Famosos pidieron por Valentina

El año pasado, varios famosos pidieron 'Justicia por Valentina' en videos y posteos en redes sociales.

Rodrigo Vagoneta, José María Muscari, el Mono de Kapanga, el Turco García, el Pollo Álvarez, Adriana Salgueiro, Ariel Tarico, Gegé Neumann, Flor Otero, Germán Tripel, Natalie Weber y Oscar Ruggeri, entre otros famosos, se sumaron al pedido de justicia de los padres de la menor que buscan no vuelva a repetirse un episodio de este tipo nunca más.

Mala praxis

"Éramos una familia super feliz. Era muy linda mi hija", dijo Tatiana entonces a 'Teleshow'.

La sucesión de hechos comenzó con los dolores abdominales de Valentina el día lunes 21 de marzo del 2022, tras lo cual la llevaron hasta la guardia de la clínica privada pediátrica, San Lucas de Neuquén.

"Me dijeron que los dolores estaban asociados a cólicos menstruales. Le vieron colorada la garganta, le hicieron un hisopado de estreptococo (anginas) y me dicen que después si le dolía le diera ibuprofeno, pero era distinto porque el dolor bajaba a la ingle y a la pierna", contó Tatiana.

Esa noche la mandaran a su casa y no pudo dormir, el hisopado le había dado negativo y por la mañana el dolor bajó un poco hasta la noche del martes, que se acrecentó y se sumaron vómitos.

"No comía, no dormía, la llevo a otra guardia porque no me gustó, vamos al Policlínico de Neuquén donde esperamos un montón y una doctora la ve inflamada, le manda una radiografía y le inyecta diclofenac".

"Junto con otros dos médicos coinciden que tenía depósito de materia fecal, caminaba encorvada, no podía estar acostada en la camilla, estaba con las piernas levantadas, le dieron laxantes y enemas, fuimos casa a las 4 de la mañana", agregó.

El miércoles por la mañana su madre cuenta que el dolor de Tatiana ya era insoportable: "Se fue a bañar para ir al médico y me llama, la veo y era como un muerto parado, estaba pálida, blanca, amarillenta, tenía los ojos amarillos y los labios morados".

Me desesperé y fuimos al policlínico otra vez, ella quería vomitar y no podía porque no tenía nada en la panza, entró en shock, ya no me hablaba y empieza a realizar movimientos espásticos. Entro llorando y le pido a los médicos 'intérnenla' Me desesperé y fuimos al policlínico otra vez, ella quería vomitar y no podía porque no tenía nada en la panza, entró en shock, ya no me hablaba y empieza a realizar movimientos espásticos. Entro llorando y le pido a los médicos 'intérnenla'

Los médicos y le realizaron más ecografías y la llevaron a una habitación. "No la podíamos sostener, la agarrábamos de las piernas para que le pusieran la vía, mientras el médico me preguntaba si ella o en casa consumíamos drogas, se arranca el suero, pero pudieron ponerle vía para sacar muestras de orina y de sangre".

Es en este momento que la sedaron, le hicieron una tomografía y la intubaron. El diagnóstico fue "shock séptico" y explicaron que tenía "líquido y gases desparramados por el cuerpo" por lo que la intervinieron quirúrgicamente para extraerlos inmediatamente ya que "su estado era crítico".

Tras dos horas estabilizándola el cirujano le explicó a la familia que era el intestino y le harían una colonoscopía, un desvió de intestino y eliminarían un poco estos líquidos. Una hora después Valentina empieza a despedir estos líquidos por la nariz, boca, oídos.

"Le pusieron drenajes, llegó a 42 de fiebre y no podían bajarla, a las cinco o seis de la tarde (ya del jueves) entra en paro respiratorio lo que lleva al paro cardíaco y fallece".

El certificado de defunción rezaba: 'Causa de muerte desconocida'. Sin entender bien qué ocurría, los padres de la menor hicieron la denuncia y pidieron la autopsia que arribó a la conclusión de que la nena murió por una "sepsis generalizada provocada por peritonitis".

"Apéndice inflamado y todos los síntomas tuvo. El fiscal dice que todo coincide con el relato que doy y que los médicos no supieron qué era eso. No lo detectaron y seguimos convencidos que la operan para decir que hicieron lo que pudieron, cuando no se hizo lo que se podía", sentenció Tatiana.

La Ley Nicolás

image.png Nicolás Deanna tenía 24 años cuando un mal diagnóstico reiterado lo llevó a la muerte. Su caso impulsó la creación de la "Ley Nicolás" para evitar la negligencia médica, y el año pasado se presentó en Diputados.

Tras la tragedia la familia se unió a la ONG 'Por la vida y la salud', la cual apoya y brinda contención a familiares de víctimas de mala praxis a nivel nacional y apoyan la Ley Nicolás, que se presentó a mediados del año pasado en el Congreso de la Nación.

"El objetivo es que haya mayores penas en los casos de negligencia médica en los que hay lesiones o muertes, porque lo que hay no alcanza, es una burla al sistema de salud, además de suspensión de matrículas, controles más estrictos de quiénes son los que brindan el servicio a la salud, la creación de una lista de médicos imputados, historias clínicas encriptadas, además es un tema del que no hay estadística", finalizó Tatiana.