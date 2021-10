Repudio médico contra Conrado Estol por "mala praxis en la información"

Además, insistieron en que las decisiones y medidas siempre deben estar basadas en el conocimiento científico. "Difícilmente la comunidad médica actúe arbitrariamente guiada por otros principios que no sean la ética humanista y la mejor evidencia científica".

Todas las mentiras son peligrosas, incluso las vertidas en un medio de comunicación sin rigor científico y quizás, no han contrabalanceado el rédito personal deseado con el peligro de la mala praxis en la información, que también ha generado mucho daño Todas las mentiras son peligrosas, incluso las vertidas en un medio de comunicación sin rigor científico y quizás, no han contrabalanceado el rédito personal deseado con el peligro de la mala praxis en la información, que también ha generado mucho daño

https://twitter.com/sage_gastro/status/1453092116234752006 COMUNICADO DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS A PARTIR DE UNA NOTA PUBLICADA EN LA REVISTA NOTICIAS



Las Sociedades Científicas hemos sido sorprendidas por una nota publicada recientemente en la revista Noticias, firmada por el Dr. Conrado Estol. — SAGE (@sage_gastro) October 26, 2021

La tapa de la edición de Noticias con el artículo de Conrado Estol (“Las mentiras médicas más peligrosas”), objeto de repudio:

image.png

Repudio a Conrado Estol

El reconocido médico cirujano Oscar Atienza, cuyo papel ha sido clave en la pandemia en Argentina, habló con Pablo Duggan en Radio 10 y refutó cada uno de los dichos de Conrado Estol.

Embed

Respecto a la importancia del chequeo, especialmente si hay factores de riesgo, dijo: “En los chequeos médicos encontramos cualquier cantidad de enfermedades y hay que seguir alentándolo”.

Atienza explicó que Estol se formó principalmente en Estados Unidos, donde el enfoque (tercer nivel de atención) puede estar más asociado a los supuestos “mitos” que enumeró el neurólogo.

La información no es de la Argentina. Acá trabajamos con la prevención y promoción de la salud y funciona perfectamente. A la gente hay que decirle que se haga los controles periódicos, es la única forma que tenemos de detectar daños prematuramente a la salud de la persona. Esto es lo que él ha golpeado y por eso generó tanto repudio La información no es de la Argentina. Acá trabajamos con la prevención y promoción de la salud y funciona perfectamente. A la gente hay que decirle que se haga los controles periódicos, es la única forma que tenemos de detectar daños prematuramente a la salud de la persona. Esto es lo que él ha golpeado y por eso generó tanto repudio

Atienza se sumó al repudio y consideró que los dichos fueron “una aberración” hacia la salud y que “su mirada es muy del país del norte y no representa a la Argentina”.

Al doctor Estol le digo que desde que estamos trabajando de este modo en la Argentina [en la prevención y promoción de la salud] la esperanza de vida ha aumentado. Hoy una persona en la Argentina vive hasta los 90 años sin mayores inconvenientes y eso es gracias a la medicina y no por la mala intervención de la medicina. No se me ocurriría decirle a una persona con cáncer que no vaya al hospital porque tiene más probabilidades de morir Al doctor Estol le digo que desde que estamos trabajando de este modo en la Argentina [en la prevención y promoción de la salud] la esperanza de vida ha aumentado. Hoy una persona en la Argentina vive hasta los 90 años sin mayores inconvenientes y eso es gracias a la medicina y no por la mala intervención de la medicina. No se me ocurriría decirle a una persona con cáncer que no vaya al hospital porque tiene más probabilidades de morir

Duggan le preguntó a qué podría deberse el ataque de Conrado Estol hacia la comunidad médica, a lo que el cirujano respondió que “la intención es socavar la credibilidad de la gente al sistema sanitario”.