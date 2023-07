Luego en rueda de prensa el ministro Giuliano explicó que conflicto se originó cuando las empresas no trasladaron al aumento salarial los subsidios que había depositado Nación, "en función de la discusión que algunas empresas hacían sobre costos propios".

Anunció que la conclusión del diálogo en el Palacio de Hacienda fue de "3 partes": el levantamiento del paro, el pago del salario actualizado con el incremento y generar una "mesa de trabajo" para el sector automotor.

Massa, por su parte, contrapuso la voluntad de "diálogo" del Gobierno para destrabar el conflicto con lo que describió como "extorsión", "un revolver en la mesa" y la toma de "rehenes de trabajadores y pasajeros".

Más temprano, el ministro y precandidato presidencial había responsabilizado a los empresarios del sector por haber desencadenado el paro que afectó, dijo , a 4 millones de usuarios.

A la vez anticipó que el lunes se conformará "una mesa de diálogo" para resolver los problemas que tiene el sector del transporte automotor.

El candidato presidencial de Unión por la Patria comenzó por detallar que el gobierno nacional “hace un esfuerzo enorme de más de $500 mil millones para sostener el sistema de transporte de pasajeros” y que la medida de fuerza no estaba relacionada con el pago de salarios porque “el Estado depositó los salarios”.

“Para nosotros hoy es un día muy triste, porque por una discusión respecto de una parte del subsidio que no tiene que ver con el salario de los trabajadores, 4 millones de personas perdieron presentismo, perdieron el turno en algún hospital, dejaron de ir a visitar a un familiar, o peor aun tuvieron que pagar Uber o estresar el sistema de trenes, y me parece que todo eso se da por una situación que para nosotros no es la habitual, nosotros estamos acostumbrados al diálogo”, destacó. Y afirmó: “No se puede tomar de rehenes a los pasajeros”.

Durante una presentación tras la reunión en el Palacio de Hacienda, Massa dijo que "hoy es un día muy triste" porque "por una discusión con respecto a una parte del subsidio, que no tiene que ver con el salario de los trabajadores porque el Estado los depositó en tiempo y forma a las empresas a partir de una resolución conjunta entre el Ministerio de Transporte y de Trabajo. Pero, a pesar de eso, 4 millones de personas perdieron el presentismo o algún turno en un hospital".

Massa pidió al gobierno porteño "que asuma su parte de responsabilidad y se siente también a la mesa desde el lunes para que todos podamos garantizar que esto no vuelva a pasar y que nunca más la gente quede de rehén por un conflicto de plata entre empresas y Estado".

Sin embargo, desde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta aseguraron que no fueron convocados a la reunión.

"Nadie nos invitó, ni nos avisaron, ni nos dieron forma de enterarnos en un conflicto que es de competencia del Gobierno Nacional", aseguró Felipe Miguel, jefe de Gabinete porteño.

"No sabemos las razones, ni las argumentaciones de las empresas y los pormernores de la resolución del conflicto", aseguró el funcionario en declaraciones al canal LN+.

"No se entiende esta queja que quiso hacer el ministro", declaró Miguel.

El funcionario porteño insistió en desligarse de la gestión del área de los colectivos. "No administramos esas condiciones", dijo. Además, criticó "el desmanejo absoluto" del Gobierno Nacional en materia de subsidios y tarifas. "Cuando se gobierno pésimamente, un día se ven las consecuencias", afirmó.

Más contenido de Urgente24

Encuesta: Paridad en un balotaje (excepto en un caso)

Patricia Bullrich y un spot con 'dardos' a Rodríguez Larreta

Condenaron a un funcionario nacional por asociación ilícita

Candidatura de Jorge Macri: Para el Procurador, la Corte no debe intervenir