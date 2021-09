Santa Fe: El peronismo deberá "barajar y dar de nuevo"

“No somos aves de paso, somos militantes políticos. En algún momento nos sacamos el traje de funcionarios y queda la camiseta del militante. Acá no se terminó nada, empieza el futuro”, concluyó Agustín Rossi.

perotti y lewandowski.jpg El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, junto con su candidato Marcelo Lewandowski en el cierre de campaña.

Luego fue el turno de Omar Perotti de manifestarse sobre el triunfo. Pasadas las 23:30 horas, el gobernador expresó sentirse “satisfecho” con el resultado “holgado” en la interna del Frente de Todos. “Estamos satisfechos con el acompañamiento de la gente, un resultado holgado importante que nos ha permitido ordenar nuestra listas”, dijo el mandatario.

Sobre haber competido en la interna con la vicegobernadora Alejandra Rodenas, Omar Perotti aseguró que "no hemos confrontado con nadie” y que los roces entre referentes de ambos sectores del peronismo se debió al "fragor de la campaña". Además, estimó que Rodenas “terminará la licencia y se reintegrará a su cargo, eso no tiene que llamar la atención”.

El mandatario santafesino dialogó con el diario El Litoral y dijo que se siente "contento por el día de elecciones en toda la provincia con total normalidad, con tranquilidad, con un porcentaje que superó el 60 % en plena pandemia. Que hayamos podido desarrollar este proceso electoral quiero agradecérselo a todas las autoridades de mesa y a todos y cada uno de los integrantes de las fuerzas políticas que también pusieron lo mejor para trasladar fechas, acordar un proceso electoral y desempeñarlo con la mayor convivencia y de expresión de conjunto como se dio en el día de hoy".

Consultado sobre los entredichos con Agustín Rossi, Omar Perotti respondió escuetamente que desde su sector no han "confrontado con nadie", pero de todos modos aseguró que en el peronismo "se vuelve" de las discusiones de campaña: "Se vuelve. Cuando uno no tiene esa actitud y sabe que puede estar en el fragor de una campaña. No ha habido en ese sentido de parte de ninguno de nuestros candidatos ninguna de esas acciones. Todo lo contrario: convencidos de lo que tenemos que estar diciendo de aquí a noviembre, del trabajo conjunto con Nación y cómo eso se puede expresar de la mejor manera en el territorio provincial, como cada una de nuestras acciones en la provincia llega a cada rincón y a cada santafesino y santafesino para mejorarle su vida. En eso hay coincidencias, para tener los elementos de trabajo que van mucho más allá de una Paso, sino que tiene que ver con un objetivo central. Hay que poner de pie a Santa Fe nuevamente, estamos con un muy buenos indicadores, hay que consolidarlos y para eso los necesitamos a todos".

Sobre el triunfo de Juntos por el Cambio en la provincia, el gobernador Omar Perotti aseguró que para el peronismo "empieza una instancia distinta en todos los frentes, no hay duda. Con la convicción de que nuestros candidatos comenzaron ya a hablarle a todos los santafesinos y santafesinas, vamos a seguir profundizando eso. No tenemos un mensaje para los propios y otro para el que tiene otras ideas".

El peronismo en Santa Fe deberá comenzar ahora el camino de la reconstrucción y el diálogo entre sus referentes, para poder llegar unido y con fuerzas a las elecciones generales en noviembre.