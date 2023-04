Sáenz Valiente si no es femicida puede ir preso igual

La División de Criminalística investiga el caso como presunto femicidio. La investigación está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°2, a cargo del Dr. Santiago Vismara, quien está de turno con el juez Martín Del Viso, del Juzgado N°28.

Como comunicó Urgente 24, Héctor Di Salvo, el médico legista del Cuerpo Médico Forense (CMF) que hizo la autopsia a Emmily Rodrígues declaró que "la espuma de la nariz que tenía la víctima puede ser por la ingesta de estupefacientes", y negó que el punto 18 de escoriación sea por una maniobra de arrastre: “Su presencia no significa que la víctima haya sido empujada o arrastrada”.

En esa misma línea, el médico toxicólogo Fernando Cardini habló este jueves (13/04/23) en el programa A la Barbarrosa sobre la cocaína rosa o Tusi (composición de droga LSD y MDMA), sus efectos alucinógenos y paranoides. El toxicólogo aseveró que la Tusi produce una hipertemia, que es un schock térmico que da un gran calor a la persona, por lo que el sujeto tiende a quitarse las prendas para aliviar el sofoco, lo cual condice con la ausencia del top en el cadáver de Emmily.

image.png Tusi o cocaína rosa

Por otra parte, los padres de Emmily Rodrígues asistieron este jueves (13/04/2023) al programa de Pamela David, Desayuno Americano, aunque la madre no pudo salir ante las cámaras por un cuadro de angustia y llanto desconsolado, por lo que requirió atención médica. El padre, de profesión abogado, dijo que no “ existe posibilidad de que Emmily se haya lanzado” y coincide con el testimonio de una amiga de la modelo (alias Mónica) que salió a dar declaraciones en A24 bajo anonimato: “Emmily no consumía drogas”. También, el señor Rodrígues sostuvo que una joven se comunicó con él para contarle de un intento de abuso por parte de Sáenz Valiente en una de sus fiestas.

“Hay muchas preguntas que nos hacemos. El cuerpo lo reconocen al otro día por un amigo de Emmi que tiene que ir, a ella se la llevaron como una NN. Si Juliana era amiga de Emmily, ¿por qué no dijo el nombre?”, expresó Vanesa, quien es amiga de Emmily, en uno de sus posteos en Instagram para la página Justicia por Emmily, que ha publicado los audios de vecinos que han llamado al 911 porque “había un hombre mayor peleando con una mujer”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JUSTICIA POR EMMILY RODRIGUES (@justiciaporemmily)

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JUSTICIA POR EMMILY RODRIGUES (@justiciaporemmily)

Más contenido en Urgente 24:

Prevén un dólar poselectoral en un vuelo sin escalas

Guillermo Francella desnudó a la AFI y ministros por valijas

Chile achicó la jornada laboral a 4 días y 40 horas

El Encargado 2da. temporada: Qué dijo Guillermo Francella

Alerta meteorológico pesa sobre la República Argentina