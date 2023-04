Live Blog Post

Habla la abuela de “Miguelito”

En Crónica HD, los conductores tuvieron un diálogo en vivo con la abuela del único sospechoso, señalado por los vecinos, llamada “Miguelito” y quien declaró que “¿Cómo pueden pensar que me siento yo en lo que está involucrado mi nieto. Estoy condenada por ser la abuela”

“Los que me conocen saben que vengo luchando hace un montón de tiempo pidiendo ayuda para que él sea internado, asistido por consumo de drogas, se lo he pedido hace mucho (...) A mi también me mataron a un hijo acá, hace 5 años, me lo atropellaron, ¿Cómo no ponerme en el lugar de una familia que vive lo mismo?”

“Miguelito tiene 15 y tiene muchos problemas, viene de base, de familia, de ausencia de la madre quien tiene sus problemas, prácticamente lo crié yo a él y a sus 4 hermanos.”

miguelito-villa-soldati (2).jpg

Cuando el conductor Diego Moranzoni le preguntó a la señora a qué edad empezó a consumir estupefacientes su nieto, ella respondió que “hace 3 años que tiene una adicción. Consume drogas, pastillas, alcohol”. Luego, se le consultó si sabía el momento en el que “Miguelito” entró a la vida delictiva y la abuela dijo que “hace 2 años y medio más o menos, de a poquito, cada vez peor, yo traté de ayudarlo pero no pude, dejó de estar en la casa con nosotros, se desbando, siempre pedí ayuda pero nadie me escuchó”.