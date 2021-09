Sábado de gobernadores en La Rioja: Si escuchara Menem...

No hay buenos antecedentes para el Ejecutivo Nacional de los intentos de recuperar aliento con ayuda de los gobernadores. No hace falta remontarse a Facundo Quiroga, quien murió intentando convencer a Juan Manuel de Rosas de las ventajas del esquema federal. Tampoco a la tortuosa relación entre Justo José de Urquiza y Bartolomé Mitre: Confederación vs. Buenos Aires.