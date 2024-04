Rosario: El sindicato de los cuidacoches llega en abril para expandirse en Santa Fe

“Hay muchos lugares donde hay ordenanzas que son ejemplos. En la ciudad Santa Fe va a regir, a partir del mes que viene, una modalidad con los cuidacoches que es un modelo a copiar en todos lados". Valdez se refiere a que a partir de mayo, la ciudad de Santa Fe comenzará una prueba piloto para regularizar a los trapitos o cuidacoches, y transformarlos en asistentes de estacionamiento.

A diferencia del caso santafesino, donde los asistentes de estacionamiento cobrarán una suma fija y obligatoria, el vocero dijo que el sindicato funciona con aportes voluntarios: "el cuidacoche no cobra, recibe una contribución a voluntad".

Además, Valdez explicó que necesitan implementar el monotributo para sus afiliados, porque actualmente "tienen una cobertura médica telefónica que es precaria, no es una obra social. Tienen una cobertura de sepelio, un seguro parecido al estilo ART. Todo eso es precario, pero la única manera de garantizar que el trabajador tenga los beneficios previstos por la Constitución Nacional es a través del monotributo”.

image.png El STVP agrupa a cuidacoches, artistas callejeros, limpiavidrios y lustrabotas.

La mafia de los cuidacoches

El vocero del sindicato aclaró que "Nosotros no vamos a avalar lo indefendible. Quiero que les quede claro al intendente y al secretario general de la Municipalidad de Rosario, no vamos a tolerar ningún tipo de delito”.

Valdez reconoció que la mafia de los trapitos sí existe y que ellos no van a proteger eso, pero argumentó que ese problema "lo tienen que resolver los organismos que regulan la seguridad en los espectáculos o en los partidos de fútbol. Ese no es un problema de los trapitos. Es un problema del ente regulador. Detrás de esos trapitos hay mafias. Están las barras bravas, la policía, hay un negocio liberado".

“Comprendemos la situación de Rosario ante la problemática de la mafia del narcotráfico. Nos solidarizamos. Compartimos gran parte de lo que manifiestan el secretario general del municipio y el intendente. Pero hay un problema y queremos ser parte de la solución. Admitimos que hubo malas experiencias, pero respaldamos a la persona que realmente quiere ir a trabajar y llevar la comida a su hogar. No avalamos aprietes”, agregó.

Valdez explicó que el sindicato trabaja “a través de cuadrículas que comprenden cuatro manzanas con un delegado, que es el encargado de controlar que nadie apriete a nadie o que no se cometan delitos. Si ocurren ilícitos, nosotros damos aviso a las autoridades policiales. Insisto: no vamos a tolerar mafias ni nada raro. Si el ciudadano no puede o no quiere contribuir en forma voluntaria, no debe pasar absolutamente nada”.

