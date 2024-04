La tensión llegó a Rosario: Amenazaron a militante y abogada de Hijos

"Leemos este terrible hecho como parte de una sumatoria de graves acciones que vienen sucediendo en nuestro país: desde las intimidaciones a Teresa Laborde Calvo para que no dé charlas en escuelas, hasta el ingreso al domicilio y posterior ataque que sufriera nuestra compañera Sabrina Bölke", añade.

Posteriormente, aseguran que ya hicieron la denuncia correspondiente ante la Justicia e hicieron un pedido público. "Habiendo efectuado ya la denuncia pertinente, solicitamos al poder judicial que se avoque de lleno en la investigación y agote las instancias necesarias para el esclarecimiento de lo sucedido. Pedimos también a la sociedad mesura para no entorpecer dicho proceso judicial y particularmente para resguardar a nuestra compañera y su familia", aclaran.

"Sin embargo, no podemos dejar de advertir públicamente sobre este hecho intimidatorio y violento, que no es aislado. Es este clima social, habilitado por la investidura presidencial y vicepresidencial, que ningunea la lucha que construyó nuestro pueblo para exigir Justicia, el que fogonea la avanzada de violencia que estamos viviendo", sostienen.

Por su parte, también apuntaron contra Maximiliano Pullaro: "No podemos dejar de advertir que este discurso también fue sostenido por el gobernador de nuestra provincia, quien no tuvo tapujos en decir que no quiere reclamos de los Organismos de Derechos Humanos, en medio de una escalada de violencia sin precedentes en nuestra ciudad".

En esa línea, señalan que "A poco de conmemorar los 40 años de democracia, estos delitos son inadmisibles y repudiables. Por lo tanto, instamos de manera urgente a los gobiernos nacional y provincial a frenar los discursos de odio que habilitan la estigmatización y la violencia contra quienes piensan diferente, y exigimos la adopción de las medidas necesarias para prevenir la repetición de actos semejantes y para garantizar la seguridad de las víctimas".

"Los organismos de derechos humanos seguiremos trabajando colectivamente para demandar justicia por estos hechos de violencia y persecución política y continuaremos exigiendo el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura y la sanción a sus responsables. Nunca más es nunca más", cierra el escrito.

image.png

Amenaza y repudio

A partir de los datos conocidos, en el texto dirigido a la víctima, le advierten que "hay un sicario pago para ella y su familia", por lo que la instan a que "raje a tiempo" y notifican que su nombre está en una lista.

Dentro de ese contexto, el militante y diputado nacional, Eduardo Toniolli, describió al hecho como "gravísimo" debido a que "se trata de una amenaza de muerte a una abogada, no solo de Hijos sino también de la filial de Abuelas Rosario, que participó como letrada en la causa Guerrieri y que precisamente por su labor está siendo amenazada de muerte".

En declaraciones exclusivas al medio Rosario3, Toniolli criticó a Milei y su entorno: "Hay un clima de época que es abonado en muchos casos por quienes tienen responsabilidades de gestión, y pongo en cabeza al presidente de la nación que constantemente genera o dispara agresiones para el que piensa distinto, para quien pertenece a otro sector político, a organizaciones sociales, gremiales o estudiantiles, y para aquel que tiene una lectura de nuestra historia reciente distinta a la que él sostiene".

