Rosario: Balacera contra comedor universitario oscurece el panorama provincial

image.png El rector de la UNR, Franco Bartolacci, lo tomó como algo extra a la universidad.

¿Mensaje o amenaza?

Tras lo sucedido, este lunes, Bartolacci desayunó con su equipo en ese predio y soltó un mensaje ante la incertidumbre: "Avanzamos con un dispositivo para poner en marcha, hemos generado las acciones para que empiece hoy. Al mismo tiempo, transmitimos que el comedor universitario sigue funcionando. El mensaje es muy importante, en estas situaciones la violencia no gana ni amedrenta y no lesiona ninguna de nuestras prácticas habituales".

No obstante, para el rector de la UNR, el mensaje que dejaron "no fue una amenaza. En todo caso es un mensaje y no lo tomamos como algo en particular hacia la universidad".

"Durante todo el año pasado tuvimos una unidad móvil en la puerta que decidimos enfrentar con presupuesto propio. Con la asunción de las nuevas autoridades, empezamos a trabajar en un nuevo dispositivo con el objetivo de garantizar mejores condiciones de habitabilidad y seguridad para quienes trabajan y estudian en nuestros predios", agregó.

Por último, indicó que "El peor mensaje sería retirarse de aquí, así que seguimos trabajando normalmente. Lo que sucede, como ya ocurrió antes con escuelas o lugares públicos, se buscan sitios que al atacarlos logran alto impacto, en este caso con un mensaje que no refería a ninguna autoridad pública pero sí a la comunidad universitaria". "Creemos que fue una excusa para infundir temor", concluyó.

