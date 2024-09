Recortes de PAMI y alerta en Rosario: "No todos pueden pagar"

Es importante recordar que la jubilación mínima en agosto fue de $225.497, pero la Defensoría de la Tercera Edad calcula la canasta básica de un jubilado en un valor de $800.000 mensuales. Aún tomando en cuenta el bono de $70.000 ($295.000 totales), queda muy por debajo de lo necesario para cubrir los gastos básicos y las evidencias están a las claras.

Recortes a los jubilados

Por su parte, la presidenta de la entidad que nuclea a farmacias de Rosario indicó que a los afiliados de PAMI se les explica que no se cortó la cobertura total de los medicamentos crónicos (siguen con cobertura total). Los que pasaron a tener cubierto el 40, el 50 o el 80% son de uso eventual y, en algunos casos, prolongado.

Sobre esa línea, Varela recomendó que, cuando se trata de remedios que se usan por varios meses se pida al médico de cabecera una ficha, la cual el profesional completa, y una vez que la presentan en cualquier delegación de PAMI pueden tener el 100% de cobertura.

En base a eso, lamentó que ante este recorte, lo que suele verse en muchos casos es que "deciden no llevar el medicamento". Desde las farmacias intentan ofrecer algún producto más accesibles, aunque la profesional reconoció que "no todos pueden pagarlo y entonces optan por no comprarlo".

Medicamentos sin cobertura de PAMI

Los 44 medicamentos que perdieron la cobertura al 100% son:

1) Acido Acetilsalicilico (antiagregante plaquetario)

2) Aciclovir (antiviral)

3) Benznidazol (antiparasitario)

4) Betametasona (corticoide)

5) Betametasona + gentamicicina + miconazol (corticoide)

6) Carbonato de calcio (suplemento)

7) Citrato de calcio (suplemento)

8) Ceftriaxona (antibiótico)

9) Cefuroxima (antibiótico)

10) Cilostazol (vasodilatador)

11) Ciprofloxacina (antibiótico)

12) Claritromicina (antibiótico)

13) Clindamicina (antibiótico)

14) Clobetasol (corticoide)

15) Dexametasona (corticoide)

16) Doxiciclina (antibiótico)

17) Estriol (hormonoterapia)

18) Fluconazol (antibiótico)

19) Fluoxetina (antidepresivo)

20) Hidrocortisona (corticoide)

21) Hierro polimaltosato (suplemento)

22) Ivermectina (antiparasitario)

23) Levomepromazina (antipsicótico)

24) Liotironina (tratamiento del hipotiroidismo)

25) Mebendazol (antiparasitario)

26) Meprednisona (corticoide)

27) Metadona (tratamiento del dolor)

28) Metoclopramida (antiemético)

29) Metotrexato (tratamiento de la artritis reumatoidea)

30) Metronidazol (antibiótico)

31) Minociclina (antibiótico)

32) Morfina, clorhidrato (tratamiento del dolor)

33) Neomicina (antibiótico)

34) Nistatina (antibiótico)

35) Oxibutinina (antiespasmódico)

36) Prednisona (corticoide)

37) Pregabalina (tratamiento del dolor)

38) Promestriene (hormonoterapia)

39) Psyllium (laxante)

40) Sulfametoxazol + trimetoprima (antibiótico)

41) Sulfasalazina (tratamiento de la inflamación intestinal)

42) Tobramicina (antibiótico)

43) Tramadol (tratamiento del dolor)

44) Triamcinolona (corticoide)

