Rebeca Fleitas vs. Horacio Rodriguez Larreta por las taser

image.png Las taser...de nuevo en el ojo de la tormenta. Ahora tormenta electoral.

Fleitas recordó que el año pasado presentó junto al diputado Oscar Zago un proyecto para dotar a la Policía de la Ciudad de armas no letales, pero que Larreta "bajó línea" para que no se tratara en la Legislatura.

"Si en 15 años a Juntos por el Cambio no se les cayó una idea para implementar las TASER, creen que de pronto se les encendió la lamparita. No señores, no toleran que otros lideren con ideas mejores. Y qué mejor momento que hacerse los innovadores en año electoral", expresó Fleitas.