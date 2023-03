Montoneros, ERP y Perón: El 24/03 de Rebeca Fleitas

Es fundamental contar la historia completa. De lo contrario, apenas se vuelve cuento. Más aún, ¿se puede hablar de “justicia” si no hay verdad, si no se admiten los hechos históricos? Solamente puede haber justicia a partir de hechos ciertos. El desafío para entender adecuadamente los años 70 y para ayudar a superarlos, es el de volver a la realidad de los hechos y apartarse de la ficción. Es fundamental contar la historia completa. De lo contrario, apenas se vuelve cuento. Más aún, ¿se puede hablar de “justicia” si no hay verdad, si no se admiten los hechos históricos? Solamente puede haber justicia a partir de hechos ciertos. El desafío para entender adecuadamente los años 70 y para ayudar a superarlos, es el de volver a la realidad de los hechos y apartarse de la ficción.