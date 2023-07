La empleada relató a los medios que Gómez, antes de abusar sexualmente de ella, la amenazó diciendo que “no diga nada. Sus palabras textuales fueron: ‘Si llegás a decir algo te voy a hacer cosas. Si denuncias, tengo mucha gente que te va a hacer cosas a vos y a tu familia. Quédate quieta’. Me agarró de los brazos, me llevó a la pieza y me violó”

Por otro lado, la identidad del abogado del ex funcionario todavía se desconoce y Quintín quedó acusado de abuso sexual con acceso carnal, según comunicó el Poder Judicial chaqueño.

Gómez y su relación con Capitanich y el Clan Sena

Quintín Gómez encabeza una fundación y también es funcionario de la Jefatura de Gabinete de la gestión del actual gobernador. Sena y el funcionario piquetero compartieron encuentros políticos con el gobernador Capitanich, que apadrinaba a sus escuelas "revolucionarias".

capitanich-ex-funcionario-justicia (2).jpg Osmar Quintín Gómez con Emerenciano Sena. (Foto: Clarín)

Ambos piqueteros viajaron en mayo del 2017 a visitar al Papa Francisco al Vaticano en un encuentro de movimientos sociales.

