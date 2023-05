Puede ser un gran día para Jorge Macri

Queda en pie el precandidato por la UCR, el socio del PRO en Juntos por el Cambio: el senador nacional Martín Lousteau, líder de la corriente Evolución, y que tiene al diputado nacional Emiliano Yacobitti como influyente superstar.

Queda en pie un interrogante que deslizó Esteban Schmidt en un profundo análisis que posteó horas atrás con el título 'Parte de Inteligencia 5':

"Larreta debe simular ahora que controla el proceso de sucesión en la Ciudad pero se anota una derrota sonora al haber escalado una negociación que terminó de la única manera que no quería. Sorprende que disponiendo de un presupuesto infinito y un poder absoluto en Buenos Aires, donde se ahorra el esfuerzo de rendir cuentas y controla la Duma al punto de no necesitar adornar a los legisladores para que voten lo que él quiere, no hubiera previsto mejor la continuidad municipal. Cuando la gente no es de cemento pasan estas cosas; o es que por mirar mucho hacia adelante deja de mirarse para atrás. Y así como dejó de razonar sobre su reemplazante, también abandonó la gestión."

