Cabe recordar que días atrás, Massa había dicho: "Voy a pedir para que el debate de segunda vuelta, si nos toca participar, tres universidades hagan una evaluación psicológica y psiquiátrica de los candidatos, si no nos toca participar también".

Cuando fue consultado sobre cómo sería este estudio sobre los candidatos, el ministro de Economía detalló: "Ver si tenés adicciones, fibroscopía centralmente y ver si tenés equilibrio mental porque gobernar es una cosa seria, tomas decisiones que involucran el destino de 50 millones de personas, no el tuyo".

"Hay que poner el psicofísico, hay que ponerlo y contárselo a la gente y mostrárselo a la gente para ver si hay equilibrio mental o no porque involucra decisiones que trascienden", agregó.

"Examen de aptitudes psicofísicas": Proyecto en Diputados

Ayer ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto del diputado nacional Ramiro Gutiérrez (FdT) para que los aspirantes al cargo de presidentes y vice realicen y aprueben previamente un examen psicofísico.

La iniciativa de Gutiérrez plantea incorporar como artículo 14 bis al Código Electoral Nacional que “todos aquellos ciudadanos que se postulen para ocupar cargos electivos como presidente y vicepresidente de la Nación Argentina, deberán haber aprobado un examen oficial de aptitudes psicofísicas previo a asumir sus respectivos cargos”.

“De ahora en más previo a ser presidente y vicepresidente de la Nación será necesario tener aprobado un examen psicofísico, al igual que se exige para cualquier otro ciudadano trabajador”, explicó y remarcó que “el presidente es quien conduce el destino de todos los ciudadanos, por eso es indispensable que se encuentre en perfectas condiciones psicológicas”.

Gutiérrez argumentó que “no podemos dejar el país en manos de una persona que no tiene aprobado un examen psicofísico”, y contó que la reforma “está en línea con el derecho constitucional de la idoneidad para acceder a un cargo con las máximos deberes y responsabilidades”.

“Recordemos que por imperativo constitucional es el jefe Supremo de la Nación, jefe de Gobierno y responsable político de la administración general del país”, señaló.

proyecto-psicofisico.jpg

Psicofísico: Qué dijo Javier Milei

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, también se ha expresado respecto a la propuesta de Sergio Massa.

En una conferencia de prensa que brindó para rechazar las acusaciones, tras la denuncia de Alberto Fernández por "intimidación pública" -a propósito de sus declaraciones sobre el peso y los plazos fijos-, fue consultado sobre ese tema y respondió con chicana: "si él está pidiendo un examen psicotécnico yo diría que por lo menos rinda un examen de economía para ser ministro".

Luego, en una entrevista con radio Continental, calificó esa iniciativa como un "lindo desafío".

"Qué lindo desafío si pudieran hacerlo, como he trabajado en varias empresas privadas estos testeos son recurrentes, son parte del ingreso laboral, cosa que los que están en política no han dado", sostuvo el líder de La Libertad Avanza.

En la entrevista, Milei dijo que esos cuestionamientos son parte de una campaña en su contra. "Me están descalificando porque a alguna persona se le ocurrió criticarme por pensar distinto, porque no adhiero a la agenda 2030, no adhiero al marxismo cultural, no adhiero a lo políticamente correcto y respeto a la matemática, a la lógica".

----------------------

Más contenido en Urgente24:

Alerta mundial y temor a 'efecto contagio': Atentados en Francia y China

Republicanos Unidos ejecutó la denuncia de Carlos Pagni

Hezbollah: "Estamos preparados para actuar"

Informe: Evidencias de que Israel pudo anticiparse a Hamas

El pueblo con una 'playita' a dos horas de Buenos Aires