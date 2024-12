La UCR le frena el carro al Milei y avisa que no se prestará para "el show" en el Congreso

- Ley anti mafia

- Viajes del presidente

- Reforma de los fueros de la política

Esos fueron los temas que eligió la Casa Rosada, dejando por fuera temas centrales como Ficha Limpia (que el propio Milei se comprometió a enviar un nuevo y mejorado proyecto) y el más importante y que ya genera molestia en la oposición: no se incluyó la ley del Presupuesto 2025.

La UCR se planta

En ese sentido, una fracción de la Unión Cívica Radical salió a disparar contra el Gobierno, y argumentaron que el temario elegido no se alinea con la agenda de la gente, y que por ende, no se prestarán "a ese show" en el Congreso.

En concreto, el bloque Democracia para Siempre (el de 12 diputados que se formó luego del quiebre de la UCR en la Cámara baja) criticó duramente "la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de excluir de las sesiones extraordinarias del Congreso la sanción de la ley de Presupuesto 2025".

"Como lo venimos señalando desde nuestras bancas, el gobierno de Javier Milei nunca estuvo interesado en tener una ley de presupuesto porque prefiere reconducir por segundo año consecutivo el último presupuesto sancionado, el del año 2023. De este modo, la Casa Rosada gastará el dinero que los argentinos tributan al Estado de forma totalmente discrecional", cuestionaron.

A través de un comunicado difundido a la prensa, la bancada que conduce el legislador nacional Pablo Juliano remarcó que "esta es la primera vez en la historia argentina que el país no tendrá ley de presupuesto por segundo año consecutivo".

Esta anomalía, según la UCR "habla a las claras de que el presidente Milei prefiere moverse por los márgenes de la legalidad y de la institucionalidad".

"Como diputados nacionales no nos resignamos a cumplir el triste papel que el presidente Milei reserva para el Parlamento. Por eso, no nos prestaremos al show de debatir los proyectos anunciados por el vocero presidencial, que pueden ser sancionados en sesiones ordinarias", advirtieron.

Por último, los radicales díscolos manifestaron que esperan que "el Ejecutivo abra las puertas del Congreso en estas extraordinarias para debatir el Presupuesto 2025 que las provincias y cada ciudadano del país necesitan para poder planificar su futuro inmediato. Nada es más urgente que la ley de leyes".

"Desconectados de la sociedad"

De todos modos, desde la otra vereda del radicalismo también hubo fuertes críticas, entre ellas la del diputado nacional Martín Tetaz.

Tras conocerse el temario detallado por Manuel Adorni, Tetaz disparó:

"Esos temas no le interesan a nadie; la sociedad quiere que discutamos 1) Ficha Limpia, 2) Reforma Sindical, 3) Presupuesto equilibrado. Si no están dispuestos a discutir los cambios que el país necesita, muchos de nosotros no vamos a acompañar esa pantomima", disparó.

Y agregó: "Evidentemente se desconectaron de la sociedad, o peor aún, han pactado con el kirchnerismo".

1) Ficha Limpia

2) Reforma Sindical

3) Presupuesto equilibrado



Si no están dispuestos a discutir los cambios que el país necesita, muchos de nosotros no vamos a acompañar esa pantomima



Luego, en otra publicación en sus redes sociales continuó su descargo contra el gobierno de Milei, y en esa línea, criticó que el Ejecutivo no esté dispuesto a discutir el Presupuesto 2025, y que prorrogue el mismo por segunda vez consecutiva.

"El presupuesto no solo es la principal herramienta de gestión y la guía para que el público sepa hacia dónde va el país y que piensa hacer el gobierno; es el principal mecanismo que tiene el Congreso para controlar al Ejecutivo", opinó.

Asimismo, dijo: "Cuando Alberdi escribió la Constitución del 53 a propósito le sacó al ejecutivo la facultad de determinar el gasto, los impuestos, la moneda y la deuda, porque había visto los abusos de Rosas en la provincia de Buenos Aires y no quería que se repitieran en la república. Lo explica con lujo de detalles en “Sistema económico y rentistico de la Confederación”".

Para cerrar, disparó: "Este abuso del ejecutivo sienta un mal precedente; por algo no quieren que los controlen".