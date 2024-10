La inesperada confesión de un histórico sindicalista: "Mi hijo votó a Milei"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elpibemarra/status/1851644970706284934&partner=&hide_thread=false El hijo de Nestor Segovia, jefe de los Metrodelegados, confesó que su hijo de RECONTRA mileísta y banca a muerte al Javeto.



"Va a votar a Milei porque odia al Kirchnerismo". pic.twitter.com/DT3dou66xT — El Pibe Marra (@elpibemarra) October 30, 2024

En esa misma línea, el metrodelegado cuestionó las "medidas de ajuste" del Presidente y puso de ejemplo a uno de sus hijos: “Si no te hubiesen aumentado la luz, el gas y hubiesen mantenido los sueldos no habría problema. El problema es que subió todo y el sueldo lo tenés bajo. Mi hijo trabaja en la Municipalidad de Moreno y gana $280 mil mensual, ¿qué hace con eso? Es un desastre, hoy mi pibe va a tener que ir a trabajar porque si falta no sé si no se lo van a descontar”, expresó.

Por otro lado, cuestionó las decisiones económicas del Gobierno: “El 56% que lo voto no es la casta y la clase media tampoco”. “Creo que tiene que cuidar el poder adquisitivo de los laburantes, escucharnos y así le va a ir bien. El Gobierno tiene que escuchar a los laburantes”, cuestionó.

Como era de esperarse, ese fragmento de la entrevista se viralizó, y los militantes libertarios 2.0 festejaron que incluso los hijos de los sindicalistas "la vieron".

"El hijo del Gordo CGT Subtes, Nestor Segovia, es termo de Javier Milei @JMilei porque ODIA AL KIRCHNERISMO, JAJAJA", escribieron en la cuenta Traductor, cercana al Gobierno y fiel militante de las ideas del Presidente.

Otros mensajes que se leyeron fueron: "Aprendé, te salió un hijo honesto... Tiene un hijo intelectual de Miller, banca que su pibe le dijo que vota a cualquiera menos a los K, reconoce que el paro no sirvió de nada y reivindicó los valores de la familia; perdónenme, pero a mí me cae bien Néstor Segovia... Nestor Segovia es conocido como el Moyano del SUBTE y SU HIJO ODIA AL KIRCHNERISMO, épico".

El hijo del Gordo CGT Subtes, Nestor Segovia, es termo de @JMilei porque ODIA AL KIRCHNERISMO

JAJAJAJAJSJ pic.twitter.com/31LMgMHgTf — Traductor (@TraductorTeAma) October 30, 2024

Sobre el paro general

Por último, y sobre la medida de fuerza de este miércoles 30/10, el sindicalista se refirió al problema que hay en el sector, sostuvo: “El problema es el mismo que tenemos todos en transporte, que son las paritarias”, argumentó.

En el mismo sentido, aclaró que hoy el sueldo aproximado de un trabajador del subte es de $1.500.000 -utilizó como ejemplo el suyo- y está por encima del promedio de los salarios, por lo que decidieron llevar adelante la medida de fuerza de manera solidaria “por la gente que no puede parar”.

“Este año venimos todo a cuenta, donde no llegamos todavía a discutir la inflación y eso que gracias a Dios tenemos más o menos un buen sueldo aunque no es mucha plata”, sostuvo.

“No sé si el problema es cuánto ganamos nosotros o cuánto gana el laburante en general y cual es el poder adquisitivo de los que menos tienen”, insistió. “Mucha gente salta el molinete porque no puede pagar el pasaje, porque está muy caro, y si vos le preguntas a esa gente, muchas son mujeres que se van a trabajar por tres mil pesos la hora y hoy le cagás la vida porque gana nueve mil pesos al día. Esa gente no puede hacer un paro porque se re contra caga de hambre y ahí nosotros tenemos que nivelar para arriba”, sentenció.