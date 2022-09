"En la política, se gana muy poco. Solo si choreás es fácil"

Scioli, trabajando en sus proyectos contra el ajuste con Sergio Berni y Marcos Di Palma (Foto: Twitter Scioli) El ex diputado dijo que Alberto Fernández no es santo de su devoción, y deslizó: "creo que si hoy Perón y Néstor Kirchner se levantan, matan a más de uno". Foto: Marcos Di Palma, en el pasado, junto a Daniel Scioli y Sergio Berni.

"Veo una Argentina compleja", agregó luego sobre el cuadro actual, y evitó ser duro con Alberto Fernández, limitando su concepto sobre el Presidente a "tal vez no es santo de mi devoción", pero deslizó una frase crítica sobre peronismo al señalar "creo que si hoy Perón y Néstor Kirchner se levantan, matan a más de uno". Con Mauricio Macri, en cambio, fue lapidario: "No, Macri no, me siento más representado por un caniche toy...".

"La gran mayoría de la gente labura doce horas para no llegar siquiera a ser pobre, el 50% está debajo de eso", admitió Di Palma ya en el final de la charla, "deberíamos tener un país con mucha más industria".

Y cuando le preguntaron sobre la grieta en el automovilismo, y si su militancia kirchnerista y su paso como diputado le habían traído problemas con los fanáticos fierreros que no comulgan con las ideas K, relativizó el asunto: "La verdad que no me lo hicieron sentir, yo no me enojo, le pediría a un hincha mío que siga hinchando por mí aunque piense distinto..".

Más noticias de Urgente24

La Cámpora quiere ver rodar la cabeza de Aníbal Fernández

Campo: "Era mejor bajar la presión tributaria"

El PRO se desespera y acelera la emergencia en Marcos Juárez

Odio vs. Circo: FDT/JXC quieren grieta y electorado se abre