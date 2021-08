El Gobierno cruzó al infectólogo favorito del Presidente

"Un gran logro"

Luego, en declaraciones al canal TN, Tarragona indicó que Eduardo López “desconoce cuáles son todos los procesos logísticos que implica la distribución de vacunas” y que “desconocer esa complejidad es lo que hace plantearse por qué no estamos vacunando”.

“No hay nadie más que todos nosotros que quiera aplicar todas las vacunas que tiene; es raro pensar que no se quieran aplicar las vacunas, no tiene racionalidad ninguna”, agregó.

“Lejos de ser un fracaso, es un gran logro del sistema”, concluyó la funcionaria.

López, quizás el especialista que más escucha Alberto Fernández, ya viene haciendo varias críticas al manejo de la pandemia por parte del Gobierno nacional y especialmente al ritmo de la vacunación.

Otros cuestionamientos

El 2/8 desmintió a Carla Vizzotti y Alberto Fernández, quien aseguraban por entonces que no había circulación comunitaria de la variante Delta e el país: “Con 14 casos en Córdoba a mí me resulta difícil pensar que no haya circulación comunitaria al menos en Córdoba”. Antes, la ministra había asegurado que "de ninguna manera tenemos una circulación predominante de Delta".

"Lo de Córdoba es una catástrofe por la cantidad de contagios y cerca de 200 aislados que provocó esa persona con la variante Delta que no hizo el aislamiento", señaló el médico.

