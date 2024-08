Atención Karinistas: "Subestimar el rol del PRO en el triunfo de LLA es, al menos, desagradecido"

"Subestimar lo que representó el PRO en el triunfo de LLA es, de mínima, desagradecido", dijo en diálogo con Urgente24 la diputada nacional del partido macrista Daiana Fernández Molero, que le advirtió al oficialismo que, a pesar de lo que un sector cree, necesitan el apoyo legislativo del espacio para poder llevar adelante su plan de Gobierno.

"Yo lo que creo es que con 37 o 39 diputados, a menos que gobiernes en una monarquía, necesitás el apoyo legislativo", ironizó. Además, le recordó al karinismo el importantísimo rol que tuvo el PRO previo a las elecciones presidenciales, en donde Milei se consagró como presidente de la nación.

"La Libertad Avanza necesitó al PRO para fiscalizar, necesitó al PRO para que lo acompañaramos en la recta final de la campana. Creo que un montón de gente no sé si hubiera estado tan dispuesta a votar a Milei si no sabía que detrás había figuras que son adultos, responsables y con experiencia. Entonces me parece que subestimar lo que representó el PRO, es de mínima, desagradecido", reiteró la diputada nacional por CABA.

De todos modos, y a pesar de la infantil y terca actitud de un sector del mileismo, Fernández Molero aclaró que a pesar del fastidio que generó el discurso de Macri en el oficialismo: "Nuestras relaciones las construimos no en base a las personas sino en base a las ideas, eso me parece que es fundamental dejarlo claro".

Y agregó: "Nosotros no estamos votando una ley porque nos cae bien o mal el que la presenta, o como la presenta, o las formas; la vamos a votar en la medida de que creamos que es lo que hay que hacer, que esté alineado con lo que nosotros creemos y pensamos y entendemos que necesita la Argentina. Eso me parece que eso está fuera de discusión".

Por otra parte, consultada sobre las versiones de una Casa Rosada en llamas tras el relanzamiento del PRO y las críticas de Mauricio Macri al gobierno de Javier Milei, la diputada dijo:

"Mauricio ya lo había charlado con Javier, le había adelantado que iba a hacer algunas críticas de algunas fallas de gestión y es lógico que algunos de ellos se sientan molestos o incómodos, pero bueno, cada uno tiene su rol en una democracia y los partidos sus distintos roles. Creo que Mauricio marcó claramente que acompañamos el modelo y el rumbo económico, queremos que a la Argentina le vaya bien y también sabemos que hay una ventana de oportunidad única que no se puede desaprovechar, y es donde Mauricio puso también el foco, no desaprovechemos esta ventana oportunidad".

El liderazgo de Macri y el bloque PRO

En otro tramo de la entrevista, la diputada nacional ponderó el rol de Mauricio Macri y dijo creer que no solo ordenará al partido amarillo, sino que también le servirá a todo el ámbito político, incluido el Ejecutivo.

"Me parece que Mauricio Macri ordena; necesitamos orden, sobre todo cuando muchas veces no hay tanto orden desde el Ejecutivo. Así que está bueno también que aparezca una figura que nos ayuda a ordenarnos y que empieza a tirar definiciones que son importantes, ayer dijo lo de Ariel Lijo, y eso me parece muy relevante. Eso ordena y alinea, y me parece que tener esa voz fuerte es importante en este contexto de la Argentina", opinó.

Sobre la definición de Ariel Lijo que tuvo Macri, la diputada se refiere a los dichos del expresidente sobre la postulación del juez federal para integrar la Corte Suprema: “No estoy de acuerdo con la postulación de Ariel Lijo, se lo dije a Milei. Lo más importante es la confianza. Que cuestionen la Corte Suprema no está bueno”, expresó el líder del PRO en una entrevista con Jonatan Viale.

Respecto de la interna Macri-Bullrich, y si esa ruptura -que por los momentos es irreconciliable- afectará en el funcionamiento del bloque PRO en Diputados, la legisladora nacional aseguró que "no debería afectar para nada" y que sería "un error" si eso ocurriera.

"La verdad que sería una lástima porque en el bloque estamos trabajando super bien entre todos y hemos hecho cosas muy buenas durante estos meses. Sería romper una dinámica que es muy buena, así que no creo que eso suceda porque sería innecesario y creo que perderíamos todos", sentenció.

Por último, sobre la truncada fusión del PRO que un sector de ese mismo espacio impulsaba, la diputada y economista dijo que el expresidente "fue muy claro" e hizo una gran definición sobre el futuro del PRO y LLA como un conjunto.

"Me parece que Macri hizo una gran definición: Trabajemos juntos, vemos qué pasa y si es necesario una coalición después lo vemos. Si es lo mejor para hacer las transformaciones que Argentina necesita, evaluemos cuáles son los medios para que eso ocurra. Por lo pronto, entendemos que la fusión no le sirve hoy a la Argentina para transformarse. Sería perder una voz que diga, por ejemplo "Lijo no", entonces ahí seríamos todos lo mismo", describió.

Y agregó: "Me parece que el PRO tiene un rol importante, tenemos que ser los garantes del cambio, de la institucionalidad y de distintas cosas, que si nosotros estuviéramos adentro perderíamos nuestra capacidad de poder marcar estas diferencias".