Pocas 'pecheras' para precios y 'delivery' caro y difícil

LA AMENAZA DE DESABASTECIMIENTO ES GOLPISTA

No es una voz cualquiera

Es el Megáfono de Blaquier/Ledesma

De Pagani/Arcor

Bunge/Molinos

No sólo NO COMPRAREMOS

Nos MOVILIZREMOS

En defensa del Gobierno Nacional/Popular

El Pueblo ahora VE CON SUS OJOS

Sus enemigos son "ELLOS"

LADRONES