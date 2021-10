Piedrazos a autos en la Panamericana: Más de 30 denuncias

Luego, el hombre habló con el diario La Nación y contó: “Nosotros terminamos sacándonos los vidrios de la cara, fue tremendo. Son asesinos y van a matar a alguien, agradezco que no me pasó nada. Yo seguí andando, no quise parar. Estaría bueno que hagan algo, porque esto está cada vez peor”.

https://twitter.com/agoteramon/status/1450579763492532224 Mucho cuidado en la Panamericana.

Me acaban de tirar un piedrazo de un puente. Por suerte no nos pasó nada!!! pic.twitter.com/GcFkKUvnLP — Ramon Agote (@agoteramon) October 19, 2021

Según informa el portal Pilar a Diario, a raíz de la sucesión de denuncias que se iniciaron siete días atrás, mediante un operativo cerrojo se logró detener a un presunto "tira piedras", un joven de 15 años oriundo de la localidad de Ricardo Rojas del Partido de Moreno. No obstante, por estas horas con apoyo de Gendarmería se busca concretar la detención de un segundo individuo que también estaría involucrado en los ataques.

Cabe destacar que la Autopista Ingeniero Pascual Palazzo, también conocida como Autopista Panamericana, es un tramo de la Ruta Nacional 9 comprendido entre las localidades bonaerenses de Florida y Pilar. Es una de las principales arterias de acceso a la ciudad de Buenos Aires. Por ser ruta nacional, es jurisdicción de la Gendarmería.

A todo esto, surge la pregunta: ¿qué hace el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, además de pelearse con Sergio Berni (y otros) en medios y redes sociales?