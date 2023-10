Además, según la declaración de los empleados, en diciembre de 2008 cobraban unos 500 pesos mensuales por parte del clan Sena. En ese sentido, tuvieron en cuenta que la jornada inicial de ocho horas diarias no era respetada.

“No los dejaban retirarse del lugar hasta que no terminaran sus trabajos. Cuentan que el mismo Sena solía colarse en el portón y, a los gritos, ordenar que coloquen un candado para que nadie salga del predio, diciéndoles, además que, si alguien se iba, al día siguiente no podría volver a ingresar”

Por otro lado, Sabadini agregó que “no solo los trabajadores fueron obligados a cumplir extensas jornadas laborales, sino que también eran obligados a asistir a las manifestaciones organizadas por el movimiento que se realizaban fuera de la jornada laboral"

rechazan-nulalidad-de-los-sena (5).jpg

Para el Ministerio Público Fiscal, los tres dirigentes "sometían a los obreros a gritos y amenazas constantes, malos tratos, insultos, les decían que, si no les gustaba, que se vayan, que había mucha gente que quería trabajar y que no volvieran a contradecirlos porque ya sabían lo que les iba a pasar, que no reclamen dinero porque parecían prostitutas"

Dicha investigación, que compromete todavía más a los Sena, podría estar relacionado con los $5 millones encontrados el día del allanamiento por el caso Cecilia, aquel 9 de junio, donde la familia quedó detenida.

Hoy los tres mencionados en este caso se encuentran detenidos por otras causa: el matrimonio Sena por el femicidio de su nuera y Quintín Gómez por un supuesto abuso sexual.

