PBA plantea vacuna obligatoria o restringir a no vacunados

Vacunación forzada o no

En el marco de la situación europea con los no vacunados, el funcionario reflexionó: “Es una discusión que tenemos que darnos, no solamente sanitaria, sino que tiene que atravesar a toda la sociedad en general y no lo haría en función de los casos, sino que tenemos que darla ahora para llegar preparados al otoño próximo”.

“Me parece que la discusión es: o es obligatoria la vacuna, o si se produce una serie de restricciones para aquellos que no están vacunados que no solamente se pone en riesgo a él mismo sino a los demás”, sentenció.

Consultado sobre si le recomendaría al gobernador Axel Kicillof que todos los estatales bonaerenses tengan que estar vacunados para ir a trabajar, opinó que es “una propuesta razonable”. Y fue más allá: “Todo el personal de salud tiene que estar vacunado ”.