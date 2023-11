Patricia Bullrich: "Hay que cuidar el uso de la palabra fraude"

Asimismo, también respondió a la consulta sobre un posible cargo en un eventual gobierno de Javier Milei. “Cuando estás haciendo una cosa te concentrás en eso que estás haciendo, para mí en este momento lo más importante es lo que pasa el domingo, entonces yo estoy concentrada en el domingo, no hemos hablado absolutamente nada del futuro y me parece que es lo correcto ”, reveló.

“El apoyo es el apoyo a que se construya el cambio, luego qué le toca o en qué lugar uno puede aportar más al cambio, será un debate para más adelante, no es el debate que quiero hacer ahora, no es el acuerdo que hicimos, no es la charla que tuvimos con Javier cuando nos juntamos con Mauricio”, añadió.

Por último, en referencia a su presencia en el bunker de Javier Milei el próximo domingo, tras el balotaje presidencial, contó: “No lo hemos hablado todavía. Mi tarea hasta ahora es una tarea es hablarle a los 6.400.000 ciudadanos que pusieron mi boleta en el sobre, que creyeron en mí. Después, si estoy o no estoy en un búnker, no lo hemos discutido, no ha sido la charla que hemos tenido, por lo cual no lo sé ”.

