Luego de esta presentación, el ministro de Seguridad explicó que los agentes de la Gendarmería, como también los de la Policía Federal (PFA) y los de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), están presentes en lugares que les son asignados. “¿Usted se imagina? La Gendarmería tiene 37.468 efectivos. ¿Se imagina haciendo un curso para enseñar cómo hacer la burrada que están diciendo estos tipos?”, se preguntó en diálogo con C5N Fernández, que siguió: “¿Ustedes creen que se conservan secretos de tantas personas? Es un grado de estupidez feroz al que nos quieren someter”.

En este marco, adelantó: “Yo voy a hacer la denuncia penal, no me voy a callar la boca”.

También reveló que esta mañana cuando llegó a la sede del ministerio ordenó “inmediatamente” ver la presentación de Karina Milei y Viola, y pasarla a la dirección de Legales. “Cuando me contaron lo que tenían, dije: ‘Hay que hacer la denuncia’. Porque no voy a permitir que sigan avanzando con esa porquería. Hay que contarle a la sociedad que es mentira, que no es verdad que sucedan esas cosas, con ninguna fuerza”, sentenció el funcionario.

En ese sentido, Aníbal Fernández explicó que sería “imposible” entrenar a los gendarmes para que hagan este tipo de maniobras como las que denunciaron desde La Libertad Avanza. “Para eso hay que entrenarse, para hacer una cosa de esas características... Es burdo, deleznable [lo que dicen en la presentación], como todas las cosas que quieren hacer estos tipos, que no tienen mucha formación política y que lo único que creen es que hacen daño con su lengua”, apuntó.

“Cuando un jefe le da una orden a una tropa tiene que cumplirla, no hay lugar para debatirlo”, contestó el ministro de Seguridad, a la vez que explicó que los gendarmes se enteran apenas días antes a los lugares donde serán transferidos el día de la elección.

“Es imposible [lo que plantean] porque para todo eso, si tuvieran 15 días se puede hacer, pero hacerlo en 15 minutos... Es tan estúpido como la explicación misma. Estúpido al extremo ”, continuó.

