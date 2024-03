Patricia Bullrich: Entre direccionar a Macri y el perro

Esa mención estaba vinculada al apoyo de los legisladores al gobierno de Javier Milei y a como votaron en el rechazo al Mega DNU y en la Ley Ómnibus.

Bullrich insiste en alinear al PRO con Milei, incluso difundió una declaración de apoyo al Presidente cuando se enfrentó con los gobernadores, especialmente con quienes son del PRO mientras Macri intentó una posición equidistante.

El PRO "tiene que apoyar, ser un partido que esté arraigado en el cambio y en la construcción de una sociedad, un capitalismo competitivo", amplió la ministra.

Macri y el ‘toma y daca’

Tras las negociaciones con Macri, Bullrich logró ubicar como vicepresidente a un hombre de su confianza: Damián Arabia, diputado nacional, pero dice desconocer cómo quedó la nómina de autoridades partidarias: "Todavía no he visto exactamente la lista, pero hay mucha gente que durante lo que fueron las internas fuertes donde se dirimió el rumbo real del PRO, y después cuando decidimos apoyar a Javier Milei, y que la gente nos acompañó, se dirimió el rumbo de la dirigencia y lo que votaron en las PASO más de 6 millones de personas, más los que votaron en la general... todos esos ciudadanos acompañaron un cambio".

En ese sentido, recordó que “muchos de los que hoy están en la conducción no acompañaron el cambio. Ahora lo acompañarán. Esperemos que el partido, y este es mi objetivo en el PRO, sea un partido de cambio y no de continuidad, no un partido de toma y daca sino de cambio. Y esa tiene que ser la conducción que se debe dar".

Patricia Bullrich Vs el Perro

La ministra de Seguridad se refirió en la entrevista con LN+ al video que circuló por redes sociales donde hizo una demostración del ataque de un perro utilizado por las fuerzas de seguridad y que parecía haberle quitado un chaleco de entrenamiento dejándola indefensa.

"Es una campera que te protege, de ejercicio, que te protege de la mordedura. Son perros de allanamientos, cuando una persona está parapetada y los gendarmes no pueden llegar. Entonces vino el gendarme de entrenamiento y me dice '¿se anima ministra a hacer la prueba con los perros?' Le tiramos los galgos, le tiramos los perros. Le dije 'sí me animo', no le voy a decir que no", relató la funcionaria.

Luego narró: "Me puse la campera, él tenía sostenido el perro y el objetivo es, como él tiene sostenido el perro, yo lo provoco y tengo que sacarme la campera para poder salir. Me la saqué a propósito, hice la prueba".

Sobre la supuesta filtración de las imágenes, Bullrich fue tajante: "Esto no se filtró”. A continuación, dio su versión de la difusión de la filmación: “Federico Pinedo lo sacó, había todo un debate previo donde decía 'esto no puede salir', pero Federico lo sacó con su nombre y se empezó a viralizar".

