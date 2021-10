PASO a la violencia: "Se matan en el Gobierno" y detona todo

En Buenos Aires, los representantes de la APDH y los delegados de las comunidades mapuches se manifestaron sobre la situación en Río Negro y, según informaron, "expresaron la profunda preocupación por la situación represiva habida en el paraje Cuesta del Ternero, territorio fiscal reclamado por las comunidades originarias, las que el gobierno provincial pretende reconocer como de propiedad privada".

Los asistentes a la reunión recalcaron que "el ministro los escuchó atentamente, se coincidió en la imperiosa necesidad de evitar escalar el conflicto existente, y promover a la mayor brevedad una mesa de diálogo, y la inmediata asistencia con alimentos y abrigo a los pobladores del lugar, entre ellos niños, mujeres y personas adultas mayores, que permanecen sitiadas por las fuerzas de seguridad de la provincia desde hace varios días".

anibal f.jpg Aníbal Fernández se reunió ayer con referentes de la APDH y del Parlamento Mapuche y afirmó que no le ofreció a Arabela Carreras el envío de las Fuerzas federales. Foto: Diario 'Río Negro'.

En la página oficial de la APDH también informaron que " Aníbal Fernández aclaró especialmente a los presentes que había mantenido una conversación telefónica cordial, en las primeras horas del día, con la gobernadora de Río Negro, pero aclaró que, en ningún momento, le ofreció el envío de fuerzas dependientes de su cartera para intervenir en el conflicto de Cuesta del Ternero. Así como que intentó repetidamente comunicarse con el juez a cargo del caso, sin resultado alguno".

En la reunión, Aníbal Fernández "les manifestó su voluntad de llevar a cabo todas las gestiones que fuesen necesarias para encontrar una solución pacífica en el caso particular la comunidad Quemquemtreu, como otras situaciones similares".

El funcionario insistió en "la necesidad de evitar cualquier despliegue represivo que pueda ocasionar lesiones a las personas o daños a sus bienes en esos territorios, y recordó en ese sentido dos hechos de enorme gravedad como fueron los de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel".

Arabela Carreras citó a la prensa

Dada la compleja situación que se vive en la provincia de Río Negro, la goberandora Arabela Carreras decidió reunirse ayer con la prensa en Bariloche para ofrecer un panorama de lo que sucede. Así lo manfestó ella misma: "He hecho una modificación en mi agenda para poder estar hoy aquí y comentar el estado de situación en la que nos encontramos", dijo.

carreras2000.jpg La goberandora Arabela Carreras decidió reunirse ayer con la prensa en Bariloche para ofrecer un panorama de lo que sucede, tras las declaraciones de "terrorismo".

"Son de público conocimiento los daños que se han producido, tanto en el Centro de Informes de El Bolsón como anoche en un puesto de Vialidad provincial", continuó. "En ambos casos, se produjeron incendios intencionales", acusó y apuntó que en el caso particular de Vialidad, " el incendio tuvo una reivindicación por un grupo que se atribuyó el atentado, por lo tanto, allí hay nuevos elementos que están en el marco de investigación".

"En esa reivindicación estaban incluidas amenazas contra mi vida y las de otras tres personas, por lo que la situación ya tiene otras características", detalló Arabela Carreras.

Cuando se le preguntó si existían conexiones entre los hechos por los que se convocó a la conferencia de prensa, dijo: "Está en proceso de investigación, pero habría ciertos parecidos en la forma de accionar".

A partir del análisis legal que se ha hecho de la información con que se cuenta hasta el momento, se está preparando una denuncia por el delito de terrorismo, en virtud de que encuadra en el artículo pertinente del Código Penal

Además, la provincia se va a constituir en querellante por las pérdidas materiales que se han sufrido

Acompañada por el ministro de Comunidad, Rodrigo Buteler, la secretaria de Seguridad y Justicia, Betiana Minor, y el jefe de la Policía de Río Negro, Osvaldo Tellería, resaltó que "estos no son hechos nuevos. Hemos tenido algunos acontecimientos similares en Río Negro en años anteriores y también hubo situaciones de extrema violencia en Chile. Esto es lamentable, tenemos que apelar a todas las herramientas de la democracia para persuadir a las personas que eligen este método", resaltó Arabela Carreras.

"Durante la mañana de hoy me comuniqué con el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, le solicité la presencia de las fuerzas federales para que contribuyan al control fundamentalmente de las rutas para tranquilizarnos y reforzar la presencia de la seguridad pública", indicó Arabela Carreras.

Para que quedara en claro, resaltó: "Entendemos que es competencia federal". Igualmente, apreció que Aníbal Fernández brindó su "compromiso de acompañar".

Pero cuando se le preguntó si llegarían refuerzos a la zona, dijo que " vamos a seguir dialogando para ponernos de acuerdo en qué grado estará ese acompañamiento", aunque contestó que todavía no tenía detalles al respecto.

Remarcó que "nuestra obligación es cumplir con las leyes vigentes y, además, con las órdenes que tenemos de parte de los jueces. Por eso, en el caso de Cuesta del Ternero, la policía permanece en el lugar dado que tiene una orden de un juez para actuar de esa manera, garantizando la integridad de las personas. Todo accionar policial está siendo grabado en todo momento, para evitar todo tipo de incorrección y tener documentada cualquier tipo de situación que allí ocurra".

"Queremos pacificar esto, la paz social es nuestra gran preocupación y objetivo. Trabajamos para ello", concluyó la gobernadora.

También pidió "no politizar ni usar electoralmente ningún hecho de violencia sobre nuestro pueblo".

Autoría de los hechos

Luego habló también la secretaria de Estado de Seguridad y Justicia, Betiana Minor, quien se refirió en forma puntual a la posible autoría de uno de los hechos a partir de un escrito que dejaron quienes iniciaron el fuego.

Campamento Vialidad.jpg Imagen del campamento de Vialidad provincial, camino al Cerro Catedral de Bariloche, que fue atacado.

Arabela Carreras había mencionado, aunque sin dar demasiados detalles, la existencia de "un documento donde aparentemente una comunidad, que se identifica con el pueblo mapuche, reivindica el ataque", y la secretaria de Estado de Seguridad y Justicia sumó: "Hubo una nota que fue dejada al momento del incendio del edificio de Vialidad, también con una advertencia de modo verbal a las personas que estaban habitando el lugar, quienes, además, sufrieron un acto de mucha violencia: fueron maniatadas y se les quitaron sus teléfonos celulares".

Añadió que aquellos que realizaron tal acción eran individuos "encapuchados y armados", y reiteró que "fue un acto de extrema violencia".

Fuerzas provinciales en Cuesta del Ternero

Sobre las rumores sobre el accionar de las fuerzas provinciales, Arabela Carreras también se encargó de remarcar que:

- "la policía permanece en el lugar porque tiene una orden de un juez de actuar de esa manera",

- "para garantizar la integridad de las personas y el buen accionar, la intervención policial está siendo grabada con cámaras con las que ha sido equipado el personal, con el fin de evitar todo tipo de incorrección, como, además, para tener documentada cualquier situación que allí ocurra",

- y finalmente, que "es importante conocer que no ha habido actitudes de violencia por parte de la policía para generar ningún tipo de reacción"

cuesta del ternero.jpeg Arabela Carreras habló del accionar de las fuerzas provinciales ante el conflicto en Cuesta del Ternero.

"Parques Nacionales es una incumbencia nacional"

Justamente, el diputado nacional por Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo, habló también y remarcó algunos puntos. Entre ellos, el dilema para el gobierno provincial de actuar en el asunto: "Es muy difícil para el gobierno provincial trabajar en el tema Mascardi porque eso es Parques Nacionales, es una incumbencia nacional desde el punto de vista de la Justicia".

Y en ese sentido, Di Giacomo criticó duramente a representantes nacionales por no resolver el conflicto.

Juan Cabandié. Di Giacomo repudió a la violencia, a los violentos y "a quienes fomentan violencia por acción u omisión desde sus cómodos despachos del gobierno central". Luego, les puso nombre: Juan Cabandié (foto), Magdalena Odarda y Luis Pilquiman.

"Magdalena Odarda, Luis Pilquiman y Juan Cabandié deberán responder ante los rionegrinos por no resolver tema Mascardi", expresó en su cuenta de 'Twitter' tras los incidentes.

Y agregó: "En la Provincia de Río Negro hay más de cien comunidades originarias rurales y urbanas y migrantes llegados de todas las latitudes. La convivencia entre todos los que la habitamos se da en un clima de paz y trabajo" y agregó "repudiamos a los violentos y a quienes fomentan violencia por acción u omisión desde sus cómodos despachos del gobierno central".

De esta manera, hizo explícita referencia al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, Juan Cabandié, a la presidenta y al vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda y Luis Pilquimán a quienes acusó de no resolver el tema "ser cómplices de los Jones Huala, por promover la usurpación a productores".

Más tarde, en diálogo con 'Radio Seis' amplió su postura, y disparó contra este gobierno nacional y el anterior. Dijo:

"El gobierno nacional no puede resolver nada porque se están matando entre ellos"

"El panorama es desesperanzador si pensamos en que puedan hacer algo. Se están destruyendo entre ellos luego de las PASO"

"En el gobierno nacional, ya desde la época de Macri, viene una sucesión de macanas. Cuando estaba Patricia Bullrich, resulta que para desalojar a un grupo pequeño de personas terminan matando a un pibe por la espalda. No corresponde a lo que debe ser una represión ordenada por la Justicia que debe hacerse con las normas y los protocolos necesarios. Y no andar matando a la gente por que sí".

"Después vino el cambio de gobierno. Llegó Sabina Frederic, una mujer absolutamente ignorante en todas las cuestiones de seguridad. Dejó que fluyeran algunos temas como el narcotráfico. A partir de ahí hubo un compás de espera para ellos, que viven en Buenos Aires. Mientras tanto acá seguían las agresiones y los cortes de ruta. Nunca avanzaron para solucionar este tema. No tienen interés en avanzar. Todo lo contrario. A Magdalena Odarda y Luis Pilquiman los agarraron llevando gente para que vaya a las tomas. Para ellos, esto es un negocio".

Sabina Frederic ordenó un cambio que, sin embargo, tiene graves problemas culturales para la interpretación de sus subordinados. Di Giacomo afirmó que Sabina Frederic es "absolutamente ignorante en todas las cuestiones de seguridad".

Agregó que " por otra parte lo vemos venir al ministro Cabandié diciendo que va a ver si puede armar el tema del comanejo. Lo del comanejo no es nuevo. Parques Nacionales lo está intentando hace mucho tiempo. Esto se hace con comunidades y con personas dispuestas a dialogar. No con este grupo de vándalos. Este grupo comandado por Jones Huala no tiene interés de negociar nada. Ellos no quieren arreglar nada. Ellos quieren generar más conflicto todavía. No reconocen al Estado Nacional. Tampoco al Estado Provincial. No reconocen nada".

Señaló que "las cosas que están pasando no las podemos tolerar. Y ahora, como no las toleramos y como actúa la Justicia ordenando desalojos, empiezan los atentados. Este atentado ya lo hemos conocido en Chile. Esta gente está dispuesta a hacer estas cosas. Tenemos que dar respuestas con la ley. Pero deben ser respuestas firmes. No pueden venir a hablarnos de diálogo y todo lo demás. Eso es mentira. Buscan que todo siga como está y a nosotros los rionegrinos eso nos perjudica mucho".

Remarcó que "esto es terrorismo. Hubo amenazas de muerte y ataques a maquinarias que son de la provincia. Lo expresan inclusive a través de sus panfletos. Así que en esto no hay nada que decir. El gobierno nacional no puede resolver nada porque se están matando entre ellos. Es un gobierno que lamentablemente está paralizado por su lucha intestina. Y esto no es novedad. Nosotros trataremos de seguir haciendo lo que nos corresponde hacer".

Sostuvo que "le pedimos al gobierno nacional que se ajuste a la ley. Le pedimos que actúe. Si es necesario, que fuerzas federales intervengan en este tipo de cuestiones. Hay que aportar toda la tecnología de investigación necesaria para poder llegar a los responsables. Este no es un tema difícil. Cuando se quiere, se puede".

Expresó que "el panorama es desesperanzador con respecto a que este gobierno haga algo. Los sectores del gobierno se están destruyendo entre ellos luego de las PASO. Pero bueno, vamos a apelar a la responsabilidad. Esperemos que prontamente esto pueda tener alguna forma de solución y se tomen las medidas del caso".

Voces de repudio

El senador y exgobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, desde su cuenta de Twitter, no solo repudió el ataque sino que además se solidarizó con la gobernadora Arabela Carreras, blanco de las amenazas de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

En una línea similar se expresó el diputado Luis Di Giacomo, repudió a los violentos y a quienes "fomentan violencia por acción u omisión desde sus cómodos despachos del gobierno central".

El intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, fue otro de los referentes que utilizó sus redes sociales para dar su parecer y advertir lo que amenaza con extenderse: "El hecho es altamente preocupante y puso en juego la vida de dos personas, además de terminar con la quema de un depósito y dos maquinarias viales. La situación es alarmante y necesitamos con urgencia respuestas ante lo que parece una escalada de ataques en la región".

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, también le reclamó al presidente Alberto Fernández que decida "de qué lado está". En su cuenta de 'Twitter' tomó un artículo periodístico para mencionar el caso en Bariloche y le pidió: "Forme un comité contra los terroristas antes de que sea tarde. Saque los funcionarios del INAI, están del lado de la violencia".

"Vamos a liberar a Bariloche y toda la comarca andina maravillosa de los violentos usurpadores, lo haremos con la ley", arengó la abogada Florencia Arietto, vinculada al espacio de Bullrich, aunque luego fue un poco más allá y tomó el mensaje de Weretilneck para responder con una crítica punzante: "No repudie tanto y ponga los huevos que están llevando a Río Negro a una guerra terrorista. Pónganse al frente o que el pueblo se lo demande".

Por otro lado, el legislador y jefe del bloque Juntos Somos Río Negro, Facundo López, dijo desde 'NoticiasNet': "Le mando un saludo Bruno Pogliano y todos los habitantes de El Bolsón, que está sufriendo este ataque continuo de un grupo que se considera mapuche, que en realidad son mentirosos. Utilizan un sello que no les corresponde para poder obtener algún tipo de beneficio".

"El esfuerzo que había hecho el gobierno provincial y el gobierno municipal para que El Bolsón tuviera un lugar público de asistencia e informes turísticos, que se habían invertido 30 millones de pesos y se lo incendiaron de manera intencional. Nadie se hizo cargo, pero anoche (domingo 3) hubo otro hecho vandálico y ahí si dejaron su huella estos pseudos militantes de los pueblos originarios que hacen quedar mal al pueblo originario, porque la verdad es que hay comunidades que trabajan muy bien, que respetan las normativas legales de la constitución nacional", agregó.

Por otro lado, dijo que "la gobernadora definió hacer una denuncia penal en la Justicia Federal y esperemos que el gobierno nacional, Aníbal Fernández, como flamante Ministro de Seguridad, tome el tema con seriedad y no como el Ministro de Medio Ambiente, que vino a decir que había que hacer un co-gobierno en tierras privadas con estos delincuentes".

Aníbal Fernández, cercado por el narcotráfico y el conflicto mapuche

Sin dudas, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, tiene varios frente complicados. Es que más allá del narcotráfico que tomó a Santa Fe como su epicentro, la causa mapuche sigue causando estragos en el Sur, y su antecesora, Sabrina Frederic, no supo, o no pudo, controlar ninguno de ellos.

El caso es que ahora al asunto de Mascardi, donde se tomó incluso parte del Parque Nacional, patrimonio del país, y por lo cual debe responder también al Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, se le suma el de Cuesta del Ternero, que aún no fue resuelto del todo, el desembarco de los llamados mapuches en Vaca Muerta, cuando la actividad en la zona se están recuperando, además de los conflictos en Bariloche y El Bolsón, del cual algunos dudan de su autoría, pero nadie de que los conflictos desencadenan más conflictos en los que la violencia es hoy la que reina.