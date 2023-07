PASO 2023 a 3 semanas, políticos en vilo, electores indiferentes

## "Estimamos para la 2da. mitad del año que las actividades agrupadas en el sector B caerían más de 6% i.a. (Vs. +1,6% i.a. en el 1er. semestre) y las agrupadas en C se contraerían 1,5% i.a. en (Vs casi +2% i.a. en la 1ra. mitad 2023)."

## "Por ende, en nuestro escenario base, la actividad caería poco más de 3% i.a. en el 2do. semestre, y la caída del PBI promediaría 2,5% en 2023. En un escenario benigno el PBI caería sólo 2% i.a. en el 2do. semestre promediando caída anual de 2% y en un escenario de stress caería 4% i.a. promediando una merma de 3% en 2023."

Sin embargo, lo que mantiene a Massa en pie es que, con todo ese lastre, todavía Juntos por el Cambio no consigue sumar una diferencia que le impida la esperanza a Unión por la Patria. Es cierto que Javier Milei / La Libertad Avanza tiene mucho que ver pero eso es también estrategia, mal que le pese a algunos.

El problema es otro: ¿A Massa le iría mejor lejos de CFK, y que resulte la renovación que muchos esperan?

Sergio Massa tiene una estrategia de 2 tiempos: PASO muy cerca de CFK para atraer al voto de ella, que no es el voto del Frente Renovador; y 1ra. vuelta volcado al centro.

El problema es que también lo saben CFK y La Cámpora.

La pregunta: ¿Y qué opina el 'círculo rojo', que era o es la ventaja competitiva de Massa dentro del espacio Unión por la Patria?

Los tiempos

Emiliano Rodríguez escribió en el panorama semanal para Noticias Argentinas:

"(...) Como mínimo resultó peculiar, por no decir extraño, el discurso de Juan José Bahillo durante una exposición en La Rural de Palermo, al enumerar las medidas que podrían implementarse en el país para favorecer al campo. Pero, ¿cuándo? Esa era la cuestión: más que hablar del "ahora", el secretario de Agricultura se refirió al próximo Gobierno, llegado el caso, lógicamente, de que Sergio Massa gane las elecciones y asuma como jefe de Estado.

Bahillo se esforzó cuanto pudo en busca de allanar el camino para lo que será la visita estelar el ministro de Economía al predio palermitano, prevista para el lunes que viene (24/07). Ese día se espera que Massa exponga sus planes y proyectos junto a otros precandidatos presidenciales, como Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Javier Milei y Juan Schiaretti, desde las 9:30, como parte de un panel llamado "Compromiso con una nueva Argentina".

Como "1er. adelantado" del Gobierno (actual), el secretario de Agricultura ofreció detalles en la 135ta. edición de la Exposición Rural de ese "compromiso" que podría asumir Massa, en su rol de aspirante a la Jefatura de Estado, claro está, de cara a los comicios generales que se avecinan. Apenas 3 semanas restan para las PASO del 13 de agosto, una instancia electoral que ya se ubica prácticamente a la vuelta de la esquina.

Bahillo también confirmó que el gabinete económico estudiaba cambios en la política cambiaria, en medio de unas tensas negociaciones entre funcionarios del Ministerio de Economía y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Estados Unidos: en ese marco, el dólar "blue" alcanzó nuevas cumbres la semana pasada en la "city" porteña y completó la jornada del viernes en $528 por unidad para la venta.

A los chacareros de La Rural, de todos modos, les generó casi tanto ruido las versiones sobre el lanzamiento de un "dólar agro" para potenciar las exportaciones de soja, maíz y trigo especialmente, como el discurso del secretario de Agricultura relacionado con las medidas que podría disponer el próximo Gobierno para beneficiar al campo, en el caso de que Massa llegue a la Presidencia de la Nación. (...)".

El reclamo

A propósito de todo esto, la declaración titulada "Otra señal negativa", de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), abrió el paraguas sobre los límites de la paciencia del 'círculo rojo'.

Es cierto que AEA siempre se ubicó más cerca de Juntos por el Cambio que del Frente Renovador (jamás del PJ), pero envió un mensaje concreto: el rechazo a la creación de un nuevo anticipo extraordinario del Impuesto a las Ganancias del 15% que tendrán que pagar empresas de más de $600 millones de utilidad en el último ejercicio económico.

"En los casos de contribuyentes que deban ingresar el pago a cuenta y éste les vaya a generar un saldo a favor, la Resolución General podría considerarse inconstitucional por afectación de principios y derechos constitucionales como el derecho de propiedad, el principio de capacidad contributiva, el principio de razonabilidad y el principio de legalidad", afirmó Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios, a NA.

Es cierto que para que no se escape el déficit fiscal, el FMI reclama más ingresos tributarios ya que no hay reducción del gasto público. Y también es cierto que el Palacio de Hacienda apunta a quienes no votarán a Unión por la Patria. Pero, de todos modos es dramática la situación que plantea AEA:

"Nuestro país necesita con urgencia que se adopten medidas para reducir la muy alta presión tributaria sobre el sector formal de la economía. Lamentablemente, la Resolución 5391/23 de la AFIP mediante la cual se dispone que un conjunto de empresas deban pagar un anticipo del Impuesto a las Ganancias, va en la dirección contraria".

"En efecto, esta decisión vuelve a incrementar la carga tributaria, ya que las empresas se verán obligadas a abonar un nuevo anticipo, con el agravante de que este tributo se pagará por ganancias no realizadas. Adicionalmente, la medida afectará el capital de trabajo de las empresas y generará una pérdida financiera".

"Argentina necesita imperiosamente retomar el crecimiento, y para ello la única vía es posibilitar que el sector privado pueda desarrollar plenamente su potencial. Aumentar la ya muy alta presión tributaria no es el camino".

