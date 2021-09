PASO 2021: ¿Cómo consultar el padrón electoral?

Además, se implementará una franja horaria para quienes integren los grupos de riesgo: de 10.30 a 12.30 horas.

¿Por qué no aparezco en el padrón electoral?

Si una persona no figura en el padrón electoral, no podrá votar en las elecciones 2021. Esto puede ocurrir por varios motivos, principalmente por errores en la carga de datos. Por eso la Cámara Nacional Electoral recomendó a los ciudadanos chequear si aparecen en el padrón y si sus datos no presentan errores.

La Cámara Nacional Electoral dispuso de un plazo de 20 días antes de los comicios para reclamar por este inconveniente, y ese período ya venció. Es por eso que quienes no figuren en el padrón definitivo, no podrán emitir su voto en las PASO 2021.

¿Se puede votar si los datos no coinciden con el padrón?

Se podrá votar: