Otra 'paliza' para Milei: Con 2/3, Diputados rechazó los dos vetos

Hay quorum y la oposición asegura que tiene "muchas chances" de voltear los vetos de Milei

A poco más de una semana de la derrota oficialista en Buenos Aires, la Cámara de Diputados se prepara para una jornada que promete ser maratónica y de alto voltaje político. A las 13, la oposición reunió el quorum necesario para arrancar la sesión (132 presentes) y tratar de rechazar dos vetos presidenciales que generaron fuerte malestar social: el de la Ley de Emergencia Pediátrica, que destina fondos al Hospital Garrahan, y el de Financiamiento Universitario.

La sesión coincide con una movilización masiva en las inmediaciones del Congreso, donde se espera la presencia de gremios docentes, médicos y estudiantes en defensa de ambas leyes. El clima en la previa es de máxima expectativa, tanto dentro como fuera del recinto.

Una votación ajustada

Aunque la decisión final dependerá del conteo en el recinto, en la oposición admiten que tienen buenas chances de reunir los dos tercios necesarios para insistir con la ley del Garrahan, donde en la votación original ya se había alcanzado ese umbral. En cambio, el panorama es más incierto respecto a la ley universitaria, que quedó a solo un voto en la primera vuelta.

Cada ausencia pesa: la oficialista Rocío Bonacci sigue de licencia médica tras su accidente automovilístico, mientras que en la izquierda tampoco estará Juan Carlos Giordano, de viaje en la zona de Gaza. En paralelo, diputados aliados al Gobierno también dejaron trascender que no acompañarán los vetos, lo que podría inclinar la balanza.

“Es inconcebible que a menos de 24 horas todavía haya legisladores que no sepan qué van a votar en temas tan sensibles como el Garrahan y las universidades”, cuestionó Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, en declaraciones recogidas por TN.

Movilización en la calle y sospechas en el Congreso

El operativo de seguridad contempla vallados y un fuerte despliegue alrededor del Palacio Legislativo, donde se espera una Marcha Federal Universitaria acompañada por la CGT, gremios docentes, médicos y organizaciones sociales. La protesta se da en paralelo a la sesión, como forma de presión política.

En la previa, también circularon sospechas sobre eventuales pactos políticos. Desde la oposición apuntaron a la provincia de Misiones, que recibió $4.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) horas antes de la sesión.

“Es evidente que hay un acuerdo entre Rovira y Milei para asegurar votos”, advirtió el radical Gustavo González.

Otros temas en agenda

Más allá de los vetos, la sesión incluirá un temario cargado: la oposición buscará emplazar comisiones para tratar la reforma de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo; interpelaciones a Karina Milei, Guillermo Francos y Mario Lugones; y proyectos vinculados a la emergencia en ciencia y tecnología, prevención del embarazo adolescente y lucha contra el Alzheimer.

También se intentará rechazar varios decretos del Ejecutivo, entre ellos el que modificó la Ley de Identidad de Género y los que transformaron organismos como la Policía Federal y el Registro Nacional de Armas.

El oficialismo llega golpeado y con fracturas internas, mientras que la oposición intentará capitalizar el resultado bonaerense para asestarle otro golpe político al Gobierno. Lo único seguro es que hubo quórum; lo demás dependerá de cada voto, en una sesión que podría marcar un nuevo punto de inflexión en la relación entre el Congreso y Javier Milei.