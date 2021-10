Y apuntó directamente: “A veces, cuando expreso estas cosas, me dicen que sólo relato, como si el problema no fuera mío. Claro que es mío, claro que hago todo lo que puedo, pero yo soy el Intendente de un municipio que no tiene autonomía, no tiene policía, no maneja fiscales, ni jueces, ni cárceles, que no tiene una sola persona a cargo que porte armas de fuego. Me gustaría poder responder por todo, solucionar todo, pero no es que no quiero: no tengo las armas. Dennos autonomía. Déjennos disponer dónde y cómo deben desplegarse y actuar las fuerzas”. “A veces, cuando expreso estas cosas, me dicen que sólo relato, como si el problema no fuera mío. Claro que es mío, claro que hago todo lo que puedo, pero yo soy el Intendente de un municipio que no tiene autonomía, no tiene policía, no maneja fiscales, ni jueces, ni cárceles, que no tiene una sola persona a cargo que porte armas de fuego. Me gustaría poder responder por todo, solucionar todo, pero no es que no quiero: no tengo las armas. Dennos autonomía. Déjennos disponer dónde y cómo deben desplegarse y actuar las fuerzas”.

“Mientras no la tengamos, lo que puedo hacer, hago y haré es exigir, exigir y exigir. Defender a Rosario, porque merece ser cuidada, poner todo a disposición para ayudar a que resolvamos esto. Pero a quienes sí manejan fuerzas policiales: por favor, pónganlos a cuidarnos en serio. No hagan esos operativos enormes en zonas u horarios que no sirven para frenar delitos. Vayan a los lugares donde todas las semanas les pedimos que estén, con verdadera actitud de vigilar y actuar. En definitiva, cumplan con su deber”, expresó Javkin.

“Ya basta. Esta es una ciudad de buena gente, que pide vivir y disfrutar sus calles, encontrarse. No quiero que todo pase, que se olvide, que se transforme en un mural más. No quiero que nos quedemos sin paredes donde un puñado recordemos cada tanto a los que perdimos. Quiero que podamos vivir en paz. Que el dolor que hoy tenemos sirva al menos para que haya JUSTICIA. La Justicia trae PAZ. Y Justicia y Paz necesitamos”, concluyó el intendente de Rosario, haciendo un fuerte descargo sobre la inseguridad.

Pablo Javkin.jpg Pablo Javkin, a diferencia de Omar Perotti, se refirió sobre la inseguridad en Rosario.

Omar Perotti por fin se hizo eco del tema del momento en Rosario y decidió romper su silencio. Esta mañana, se refirió ante la prensa local sobre los dichos de Pablo Javkin, con quien tiene una gran relación a pesar de ser de distintas banderas políticas. "Bienvenida sea la discusión sobre lo planteado por Javkin en materia de seguridad. Los proyectos de seguridad que enviamos a la Legislatura no eran para que se voten a libro cerrado sino para discutirlo", expresó Omar Perotti.

“Creo que en ciudades grandes debe haber un esquema de seguridad que tenga mayor pertenencia. Fui intendente y formé una guardia urbana. Creo que es un paso a dar y discutir", aseguró el gobernador Omar Perotti y expresó: "La búsqueda de la consolidación del modelo de seguridad que queremos no se logra de la noche a la mañana, la discontinuidad en la incorporación de efectivos se nota. A fin de año vamos a sumar 900 agentes de policía. Ese proceso se tiene que afirmar hasta constituir una institución policial para ganar en prevención".

Quien también se refirió a la inseguridad que vive la ciudad y la necesidad de que cuente con policía propia fue Horacio Rodríguez Larreta, que estuvo de visita en Rosario para apoyar a Carolina Losada, la ganadora de las PASO en la provincia. En este punto es importante recordar que Federico Angelini, el candidato que tenía todo el aval de las figuras mas importantes del PRO, como el propio jefe de Gobierno de CABA, Patricia Bullrich y Mauricio Macri, salió tercero en las internas.

En una entrevista realizada por el periodista Mauricio Maronna, Horacio Rodríguez Larreta aseguró que a Rosario le vendría bien contar con una fuerza propia. "Yo creo que una ciudad del tamaño de Rosario y del tamaño que tiene habilitaría tener policía propia. Por eso insistí tanto con el traspaso en Caba, desde muchos años. Y el resultado es muy bueno, ya llevamos seis años y todos los delitos en la ciudad bajaron. Rosario tiene 17 homicidios cada 100 mil habitantes, Caba tiene 3. Somos la segunda ciudad más segura en toda América, no Latinoamérica, la primera es Ottawa, en Canadá. Pero esto no fue de un día para el otro, tenemos un plan sistemático, tenemos recursos, le damos equipamiento a los policías, todos los policías van a la calle, pusimos mucho esfuerzo en las cámaras. Lo que me preocupa de la provincia des que yo no veo un plan. Pero, dada la situación, yo exploraría que Rosario tenga una policía propia, mas a la luz de la experiencia de Caba", aseguró el jefe de Gobierno.

Al ser consultado sobre estos dichos, el gobernador Omar Perotti fue conciso pero claro: “Cuando se tienen los recursos de la ciudad de Buenos Aires, que ha recibido fondos adicionales, se puede hablar de seguridad como lo hizo Horacio Rodríguez Larreta".

Mientras los políticos provinciales y nacionales discuten cuál es la mejor estrategia para erradicar la inseguridad en Rosario, los asesinatos no ceden y los habitantes, sufren.