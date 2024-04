Nuevos atentados en Rosario: El turno del Sindicato de la Carne y Paladini

En el importante frigorífico de Villa Gobernador Gálvez dos motos de empleados habría sido incendiadas.

Blanco de ataques

Conmocionado por lo sucedido, el dirigente de la carne aseguró que no tienen enfrentamientos con nadie y que tampoco tuvieron roces ni pedidos como ocurre en otros lugares.

Sobre esa línea, indicó que "Lo primero que uno se pregunta cuando llega al sindicato es si hay algún tipo de interna. Nosotros no tenemos nada, tuvimos elecciones hace poco, venimos de una paritaria que dentro de todo, tuvimos un 236% en este año, no tuvimos muchos problemas, no pasa nada internamente".

"Después está la inseguridad que está viviendo la ciudad de Rosario, desgraciadamente. Ahora estamos esperando que la policía, porque fueron ellos los que levantaron la nota, nos informen que decía. En Paladini también dejaron una nota, que también retiró la policía", amplió.

Para descartar hipótesis, Fantini aseguró que el funcionamiento del sindicato sigue normal y aseveró que desde el sector "están tranquilos".

"Nosotros no tenemos ningún tipo de problemas, estamos tranquilos por lo nuestro, por el trabajo que hacemos nosotros y preocupados por lo que pasa con todos los trabajadores. El país se está prendiendo fuego y nosotros tenemos que estar ocupándonos de estas cosas, yo creo que no tendría que ser así. El sindicato sigue trabajando normalmente y esperamos seguir así", concluyó.

Tanto lo del Sindicato de la Carne como lo de Paladini están siendo investigados por el fiscal de turno, Lisandro Artacho.

image.png Fantini aseguró que no tuvo nada que ver con el gremio.

