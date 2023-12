Nueva Grieta: Argentinos de bien vs. Argentinos de mal

Al final, Santiago Caputo mostró la hilacha. Él es un Jaime Durán Barba Jr.: no puede desarrollar el marketing de Javier Milei sin ubicar alguna grieta como eje. Ya había desarrollado una, a la que Javier Milei le adeuda su triunfo: 'la Casta' vs. 'la no Casta'. Algo así como 'la Casta' es el Kirchnerismo y 'la no Casta' es el Antikirchnerismo. Ahora, el gobierno libertario (que muchos libertarios no aceptan como propio), repitió la antigüedad de inventarse otra grieta propia: Argentinos de bien vs. Argentinos de mal.