Nueva cumbre contra Alberto Fernández con foco en ausentes

El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, fue otro de los ausentes y se sabe que el camporista Damián Selci buscaría ir por la intendencia.

En los casos del jefe municipal de Florencio Varela, Andrés Watson, delfín de Julio Pereyra, y de su par de José C Paz, Mario Ishii, la ausencia fue en apoyo a Fernández.

Fernando Gray, de Esteban Echeverría, no va a los encuentros por el conflicto con Máximo Kirchner respecto al PJ bonarense.

Así las cosas, los gobernadores y sindicalistas intentan mantenerse al margen, por ahora, de una batalla campal en la principal provincia del país por nuclear al 40% del electorado.

fdt-merlo.jpg

Luego de que el presidente Alberto Fernández convocara a la mesa del Frente de Todos (FdT) para el armado político de cara a las elecciones 2023, el sector cristinista-camporista dejó en claro una exigencia, que complicará la conformación de esta cumbre: piden que se debata el rumbo que debe tomar la gestión de Gobierno (algo que el mandatario no pretende debatir...).

Urgente24 ya había anticipado que éste sería un punto de conflicto entre los sectores del FdT. Mientras que el sector que responde a Cristina Fernández de Kirchner y La Cámpora pretenden tratar los temas inherentes a la gestión, el albertismo sólo quiere que se realice un abordaje meramente electoral.

Este lunes (06/01), la jefa del bloque del Frente de Todos en el Senado en la Provincia de Buenos Aires, Teresa García, así lo expresó al sostener que la mesa no debe solo ordenar los instrumentos electorales sino "discutir qué le vamos a decir a la sociedad”.

“Lo que hemos hecho bien, habrá que continuarlo en la campaña, y lo mal hecho, hay que corregirlo. La sociedad está demandando eso", expresó García, muy cercana a Axel Kicillof y CFK.

"Me parece inviable tener una discusión con los compañeros con los que se vayan a armar las candidaturas, las representaciones de los espacios, la legitimidad de cada uno, si no se discute el fondo. No se trata solamente de armar un mecanismo para ganar la elección”, enfatizó.

Según la agencia Noticias Argentinas, otras fuentes cercanas a la vicepresidenta también aseguraron que si bien "hay mucha expectativa sobre cuál va a ser la estrategia que propone Alberto al conjunto del Frente de Todos", además del armado electoral y las candidaturas, consideran "necesario discutir las políticas que se desarrollarán para conquistar a la mayoría electoral que acompaña y acompañó a nuestro frente político".

Más contenidos en Urgente24

Atención: Nuevo requisito para viajar a destino del exterior

Lanata y Feinmann incendiaron JXC: "El peronismo puede ganar"

Terremoto en Turquía y la falla de Anatolia: Un geólogo avisó antes

Cepo: Sergio Massa eliminó el impuesto PAIS para un sector

Encuesta: Mano a mano entre FdT y JxC en distrito clave