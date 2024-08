Newell´s: Internas en la barra y previa caliente al clásico

image.png Así quedó el domicilio en la zona sur de la ciudad luego del atentado.

Panorama oscuro en Newell´s

La detención del presunto cabecilla se da en medio de un contexto particular. Esta noche, desde las 20, Newell's recibe a Estudiantes en la previa al clásico (y no hace falta aclarar cómo se vive en la ciudad, al ser el más vibrante del país por lo que conlleva). Sin embargo, eso no es todo ya que previamente hubo una imputación al apuntado jefe de la facción disidente por las amenazas a Ángel Di María.