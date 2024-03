Natalia Zaracho admitió que no le gusta estudiar y estallaron las redes

Ante su confesión, las redes sociales explotaron tras la viralización del fragmento de la entrevista, y se empezó a debatir sobre los escuetos requisitos que piden en la Argentina para llegar a ocupar una banca en el Congreso.

"Diputada Zaracho APENAS con PRIMARIA TERMINADA. Pensar que a cualquier hijo de vecino en cualquier empresa de Limpieza te piden SECUNDARIO COMPLETO", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la red social.

Diputada Zaracho APENAS con PRIMARIA TERMINADA. Pensar que a cualquier hijo de vecino en cualquier empresa de Limpieza te piden SECUNDARIO COMPLETO pic.twitter.com/FXT8tyitQs — NiKi (@NikiNikitaLiana) March 4, 2024

En ese sentido, quienes también se indignaron fueron algunos periodistas, como es el caso Esteban Trebucq, quien en su programa de radio en El Observador, se lamentó por lo sucedido y aseguró que "probablemente Zaracho no sepa comprender un texto".

"Es muy probable que Zaracho no pueda comprender un texto. Yo no quiero que la cámara de Diputados o Senadores sea ocupada por las élites, pero por lo menos gente que demuestre gusto por el saber. Esta mujer dice que no le gusta estudiar y que no le interesa. Bueno flaca, entonces no podés ser diputada nacional... Esto es el fracaso de la Argentina", sentenció.

Qué requisitos piden para ser diputada nacional

Para poder ser Diputado Nacional en Argentina, se debe tener por lo menos 25 años de edad. Se debe ser argentino o tener cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o residir en ella por lo menos dos años antes del momento de la elección.

A su vez, el cargo es incompatible con posibles empleos o comisiones dependientes del Poder Ejecutivo nacional, salvo que la Cámara lo autorice. Un diputado tampoco puede ser eclesiástico regular ni tampoco gobernante provincial en ejercicio.