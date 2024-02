Diputados: Los ejes centrales planteados por Milei y la oveja negra del bloque libertario

Sobre la economía, el mandatario nacional le pidió a sus diputados trabajar para poder "derogar todas las cajas negras de la política", pero advirtió que de ahora en más tratarán de enviar al Parlamento proyectos e iniciativas "que tengan los votos necesarios" y que no ocurra lo que sucedió con la Ley de Bases, que si bien "dejó al descubierto a quienes no quieren un cambio para la Argentina" y el Presidente lo considera como un triunfo y no una derrota, ahora los legisladores libertarios tendrán la tarea de retomar los puntos propuestos en ese texto, pero de manera particular, es decir, enviando ley por ley y lograr conseguir adhesiones para su aprobación.

En esa línea, queda descartada en el corto plazo el envío al Congreso Nacional de una reforma laboral. Como el economista libertario sabe que no tiene los votos para que avance en el poder Legislativo, pone su fe en las elecciones de medio término y apuesta a una renovación política en las bancas que jueguen a favor de LLA y poder en ese momento, avanzar con esa idea que en el Gobierno consideran central para lograr un cambio sustancial dentro de la economía Argentina.

"No queremos que nos empiojen la cancha, sobre todo con el tema del envío de los proyectos y a las comisiones que se destinan. Necesitamos tener los votos, y de última, dejar expuestos a los que verdaderamente no quieren que esto cambie", agregó la fuente a U24.

Por otro lado, en materia de Seguridad, el oficialismo va a realizar "un trabajo muy importante" desde las comisiones para mejorar la seguridad y calidad de vida de los argentinos. Entre las ideas que tiene LLA en Diputados de trabajar en el corto plazo está la reforma del Código Penal.

En ese sentido, buscarán instalar el debate en la opinión pública y trasladar la discusión política al Congreso respecto del agravamiento de penas a bloqueos o piquetes sindicales en las calles y rutas, la baja de la imputabilidad, la legítima defensa y mayor protección a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, todos estos temas deberán pasar por el filtro del Presidente antes de ser enviados al Congreso, aunque lo que sí es un hecho es que todos "ya tienen el ok" de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"La economía y la seguridad de los argentinos son temas centrales de este Gobierno", reiteró el Presidente a sus diputados.

Por otro lado, y en torno a versiones periodísticas que aseguraron que el Presidente les habría dicho a sus legisladores nacionales que la disputa con los gobernadores iba a empeorar, varios diputados de La Libertad Avanza confiaron a este medio que "no es cierto" y que "de lo que menos se habló fue de los gobernadores".

"Sobre los gobernadores no nos dijo nada, lo que sí dijo es que por medio de sus ministros habló con los gobernadores para terminar con la caja negra de la política, ya que terminando con eso va a poder financiar a las provincias, pero con estos fondos fiduciarios la plata solo va a las porosas manos de los políticos corruptos", fueron los dichos que Javier Milei expuso sobre el tema según sus legisladores.

Marcela Pagano, la oveja negra

La reunión de diputados libertarios con el Presidente tuvo una ausencia particular y que se sintió bastante por la representación mediática que tiene la persona en cuestión. Aunque de todos modos, sus pares aseguran "estar acostumbrados" a los reiterados desplantes de la libertaria a su propio bloque.

Se trata de la periodista y ahora diputada nacional por La Libertad Avanza, Marcela Pagano, quien desde hace meses tiene una relación tensa y cortante con su bloque en la Cámara baja. Lejos de reunirse junto con sus compañeros de bancada, fue recibida después y en solitario por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

PAGANO.jpg

Para esta caso aplica muy bien el refrán popular "siempre hay una oveja negra" frase que tiene una connotación normalmente negativa y se refiere a una persona que se siente diferente o excluido de un grupo. Esto es lo que, según sus propios compañeros de bancada, le está pasando a Pagano, quien aseguran que "nunca se integró" y a las pocas reuniones de bloque a las que asistió "duró 10 minutos".

En ese sentido, se sorprendieron por su ausencia y algunos "eligieron creer" en un principio que su ausencia se debía a "un problema personal", teoría que después se cayó cuando Pagano apareció en las afueras de la Rosada, sola, con un vestido blanco y celular en mano, anunciándose para una reunión en la que la esperaba el propio Javier Milei.

Respecto de esa reunión, el círculo de la diputada nacional afirmó a este medio que en efecto, Pagano se reunió con el Presidente porque tenía "cuestiones propias políticas que tratar con el Ejecutivo", pero el contenido de esa reunión quedó "entre la diputada y Javier Milei".

Con esta ausencia, sus compañeros aprovecharon para denunciar y contar a este medio que "en los últimos dos meses solo la vimos en las sesiones, ya que no ha venido a las reuniones de bloque... La verdad es que nunca se integró bien al bloque. Ella es muy particular", dijeron.

A su vez, un diputado libertario cree que el enojo de Pagano se debe a "no haber logrado el protagonismo que quería", y sobre ese planteo explicó que la periodista quería presidir la comisión de Presupuesto y Hacienda o en su defecto, la comisión de Relaciones Exteriores, ambos espacios que el propio Javier Milei decidió dárselas a José Luis Espert y Fernando Iglesias, respectivamente.

"Ella quería presidir una de esas dos comisiones pero Javier decidió otra cosa. De todos modos se la eligió para que forme parte de ellas, y aún así no quiso. Así que ella sola deberá resolver sus problemas existenciales", disparó un compañero de bancada de la diputada Pagano.

Tras esta reunión, lo que esperan dentro del Gobierno es que en el bloque violeta prime el orden y que se terminen las rispideces propias del amateurismo que caracteriza a los novatos legisladores nacionales.