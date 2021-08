Ministerio Clave: Zabaleta juró como ministro de Desarrollo

El Presidente les tomó juramento como ministros a Juan Zabaleta y a Jorge Taiana

"Quiero despedir a dos colaboradores importantes que tuvimos en estos dos años", anunció el presidente Alberto Fernández al comienzo de la ceremonia. Sobre el ex ministro de Desarrollo Social sostuvo: "Daniel Arroyo colaboró incansablemente en un tiempo muy difícil de la Argentina, porque heredamos una situación social muy difícil, en el medio nos agarró la pandemia y fue incansable su trabajo, y solo gratitud le tengo. Y se refirió a su otro amigo, el ex ministro de Defensa: "A Agustín Rossi, que no lo despido como amigo porque amigos seremos siempre. Ha sido una persona muy importante y que fue un puntal muy importante a la hora de tomar decisiones, con una capacidad de lectura de la realidad que yo valoro mucho", aseguró.