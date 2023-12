Milei se burló de los cacerolazos y avisó: "Viene más"

"Les aviso que viene más, hay más; pronto se van a enterar", añadió en relación a nuevas medidas y anunció: "Ahora vamos a llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso".

CADENA MILEI.png La cadena nacional de Javier Milei donde anunció su megaDNU.

" Estamos preparados para ello", dijo en relación a las posibles denuncias judiciales contra el decreto.

Vigencia del DNU

Milei aclaró que el decreto de necesidad y urgencia anunciado anoche y publicado desde el primer minuto de hoy en el Boletín Oficial "ya está en vigencia" y "no hace falta" sacar otra normativa con esa aclaración, como había trascendido en horas de la mañana ante algunas dudas de procedimiento.

"Cuando sale un DNU significa que ya está vigente. No hace falta sacar otro. Ya está en vigencia", explicó el primer mandatario.

Sobre la "urgencia" del decreto, que deberá evaluar el Congreso, se quejó: “¿No había emergencia? por favor, miren los números. La inflación venía viajando al 3.678%, eso es hiper. Si no hacíamos una corrección monetaria para que el BCRA deje de emitir dinero la Argentina estaba sentada las bases para una hiperinflación”.

En un mensaje a la clase media, Milei les prometió que se beneficiarán“con la baja de la inflación, la mejora de la economía y que va a tener un mejor trabajo y nivel de vida”.

"Lo que estamos haciendo es mejorando la macroeconomía. Es un paquete de estabilización que muchas cosa no me caen simpáticas, pero es para resolver la inflación. Acá sí hay emergencia. Me da gracia que los kirchneristas digan que no había emergencia”,indicó.

Impuesto al cheque

Por otro lado, en cuanto a la reunión con los gobenadores por los recursos que perdieron a raíz de los cambios en el impuesto a las ganancias, dijo que eso se seguía negociando pero que "de ninguna manera" se va a "coparticipar el impuesto al cheque" y ratificó que esa decisión "está fuera de discusión".

"No vamos a coparticipar el Impuesto al Cheque; eso está fuera de discusión. Ir para atrás con Ganancias es la solución que permite que las provincias puedan reencauzar sus cuentas", dijo el presidente ante una propuesta que habían hecho algunos gobernadores patagónicos en lugar de volver a modificar Ganancias.

