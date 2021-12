Megaminería: Caos tras una inesperada sesión para aprobarla

Protestas contra la megaminería

MEGAMINERÍA.png Las protestas contra la megaminería terminaron en caos en Chubut.

"Hicieron una gran maniobra distractiva. Sacaron una sesión ordinaria de la manga. La habían llamado para mañana. La inventaron. Así se manejan. La foto de esto hay que mirarla desde hace un año en la que se ve que estamos ante una de las legislaturas más corruptas de la historia", dijo a AM750, Pablo Lada, unos de los vecinos autoconvocados que estaba fuera de la Legislatura reclamando.

"A espaldas de la sociedad y de una manera grotesca, esto demuestra cómo la minería no sólo degrada el ambiente sino también la democracia. Hay marchas en toda la provincia, esto es un avergüenza", opinó Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina.

Entre quienes votaron a favor, está el presidente de la comisión, el diputado Sebastián López, expulsado del PRO luego del escándalo que develó una cámara oculta en la cual pedía 100.000 pesos para votar a favor de la minería. López no negó el hecho, sólo dijo en su favor que no era diputado en ese momento, sino que cumplía funciones en la Anses. Por esta razón fue expulsado del Pro, partido por el cual fue elegido, y no tuvo ni siquiera el decoro de abstenerse de votar.

Para Lada, miembro de la Unión de Asambleas de la Comunidades de Chubut, el xantato es tan dañino como el cianuro e insiste en que se discuta la iniciativa popular. "Ya arruinaron el río Loa en el norte de Chile. El proyecto popular es muy claro, rechaza la minería química y cualquier actividad nuclear. Según la Constitución chubutense están obligados a debatir antes de julio ya que ingresó el proyecto a fin de año con 31.000 firmas, el 7% del padrón, el doble de lo que exige la ley", detalló Lada.

protestas.png Tras conocerse la noticia, manifestantes se concentraron fuera de la Legislatura en Rawson, la capital de Chubut, para rechazar la aprobación del proyecto y en medio de un clima de tensión se desplegó un importante operativo policial donde hubo balas de goma, piedrazos y gases lacrimógenos.

En Chile, en 1997 la rotura de un dique de contención de una minera contaminó con ácido sulfúrico, xantato y cobre disuelto el río Loa, que desde ese momento no registra vida en su curso.

Quienes aprobaron la iniciativa oficial, señalaron entre sus argumentos, que el agua que se usará para la producción está dentro de una cuenca endorreica y no perjudicará al río Chubut, que abastece a la mitad de la población de la provincia. Sin embargo, estudios técnicos indican que las proyecciones de baja del caudal a causa de la crisis climática y que la cuenca del Sacanana podría ser un reservorio en tiempos de escasez.

"El Chubut es, en verdad, otro río chico, sobre todo si se lo compara con sus pares patagónicos —51 metros cúbicos por segundo frente a los casi 800 m3 del río Santa Cruz o los más de 1.000 m3 del río Negro—. Hoy, es el único río que recorre la provincia completa de oeste a este, desde la cordillera hasta el mar. Abastece a la mitad de la población de la provincia y a la agricultura de su valle inferior, que en veranos secos llega a utilizar el 80% del caudal", indicó el periodista local, Julián Raso.

https://twitter.com/martinulaciaok/status/1471501163694473221 #Ahora #Rawson | Vecinxs se concentran en Casa de Gobierno para exigirle al gobernador @arcionimariano que vete el proyecto de zonificación minera. pic.twitter.com/IB1TXZFogF — Martín Ulacia (@martinulaciaok) December 16, 2021

"Este 2021, el invierno —con pocas precipitaciones— adelantó un verano en el que no alcanzará el agua para la población y para la producción agropecuaria. Ante la evidente crisis, el Gobierno provincial cambió al encargado del Instituto Provincial del Agua y logró, en poco tiempo, una Ley de Emergencia Hídrica, con lo cual se garantizan fondos y se habilitan contrataciones directas para distintas obras", agregó Raso.

Desde ayer en la cordillera no sólo se combaten fuegos sino que poblaciones, como Esquel, sufren la presión de no contar con agua dulce para su vida diaria. En la costa la situación se repite. La Legislatura debatió un proyecto que usa millones de litros de agua por día, pero el tema ni se mencionó.

Un "pedido del presidente" y rechazo a la violencia

Al cierre del debate, el diputado Carlos Eliceche (Frente de Todos), quien preside la comisión de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijo que el proyecto responde "a un pedido del presidente Alberto Fernández para que la minería se desarrolle y existan inversiones".

https://twitter.com/JuanGrabois/status/1471294382980673537 Desmonte en el norte, megaminería en el sur. Están del tomate. No hay planeta B. Chubut votó el ecocidio a espaldas del pueblo y Arcioni reprime a quienes se oponen a la destrucción y el saqueo. El agua vale más que el oro, la tierra más que el petróleo, el monte más que la soja. — Juan Grabois (@JuanGrabois) December 16, 2021

"Basta de postergación para el interior provincial, que se merece tener las mismas oportunidades que el resto de las ciudades", expuso Eliceche y destacó el impulso de la iniciativa por parte del gobernador Mariano Arcioni.

La ley se aprobó con el voto favorable de Juan Horacio Pais, Roddy Ingram, Graciela Cigudosa, Emiliano Mongilardi, María Cativa, Carlos Gómez, Gabriela De Lucía, Mariela Williams, Graciela Cigudosa y Pablo Nouveau, del bloque oficialista de Chubut al Frente; Tatiana Goic (Cultura, Educación y Trabajo); Carlos Eliceche (Visión Peronista): Sebastián López (Integrando Chubut); y Adriana Casanovas y Mónica Saso (Frente de Todos).

En cambio, votaron en contra los legisladores María Belén Baskovc, Rafael Williams, Carlos Mantegna (Frente de Todos); Rosana Artero, Leila Lloyd Jones, José Giménez y Ángel Tirso Chiquichano (Chubut Unido); Manuel Pagliaroni y María Andrea Aguilera (UCR); y Zulema Andén y Miguel Antin (Chubut al Frente), mientras que estuvieron ausentes Xenia Gabella (Chubut al Frente) y Mario Mansilla (Frente de Todos).

Por su parte, la portavoz presidencial, Gabriela Cerrutti, aseguró que la Casa Rosada "no avala ningún tipo de represión" ni "ningún tipo de persecución política a nadie por las ideas que tenga".

Asimismo, indicó que se consultará sobre lo sucedido a la secretaría de Minería de la Nación, Fernanda Avila.

El lobby y el proyecto Navidad

Landa denunció que algunos de los legisladores que votaron a favor de la megaminería "han sido denunciados por cobrar coimas millonarias" para hacer lobby para las empresas.

"Pan American Silver es una empresa canadiense que tiene presencia y presionó para que la ley salga. En Chubut está prohibida la explotación pero no la exploración. La empresa ha hecho agujeros en el territorio que ya han afectado las fuentes de agua y está instalada hace muchos años", afirmó.

El proyecto más avanzado en la provincia es Navidad, de Pan American Silver, que se extiende sobre el mayor yacimiento de plata sin explotar del mundo, ubicadas en el centro-norte de la provincia de Chubut.