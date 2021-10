Máximo Kirchner escucha a Nathy Peluso: acá la prueba

"Manda mensaje, dice que dice

"Mucha soberbia después de las PASO".

Por otro lado, en esa misma entrevista radial, Máximo Kirchner opinó que Juntos por el Cambio tiene actitudes soberbias tras los resultados de las PASO.

“Es un gran error que cometieron la oposición y sus errores son muy maquillados por los medios de comunicación y piensan que no los cometen. Así fue su gobierno: que pensaron que hacían todo bien y después en 2019 sucedió lo que sucedió. También hay cierta soberbia después del triunfo en las PASO porque volvieron a mostrar lo que quieren hacer y cómo se quieren manejar”, sentenció Máximo Kirchner.

En otro fragmento de la entrevista, el diputado nacional fue consultado sobre el escándalo del Olivos Gate y la celebración del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez.

En ese sentido, apuntó contra los medios por “llevar el tema a un límite muy diferente al que hicieron cuando Larreta se fue de viaje. Los errores que se puedan cometer estuvieron y el Presidente dio cuenta de ello. Para mí es un tema superado. El problema es la utilización que ha hecho esa inteligencia tácita entre la oposición y los medios de comunicación”.

“Los argentinos hicieron lo mejor que pudieron. Fue muy difícil. Lo digo desde lo personal también. A los que sobreactúan es a los que menos les creo. Estuve mucho tiempo lejos de mis hijos y no por eso no vote al Frente de Todos por un error que pudo comerte el Presidente y pidió disculpas”, remarcó.

FMI y Etiquetado:

Si todos coincidimos en que el mundo cambió por la pandemia, el FMI está dentro de este mundo y debería cambiar su lógica, sino va a chocar con la realidad, no con una fuerza política. No podemos dejar de analizar el impacto que ha tenido la pandemia a nivel global y en nuestro país. Si el Fondo no cambia su lógica no va a chocar con un dirigente o una fuerza política va a chocar con la realidad. Primero está la realidad y después las cuentas.

Por ahí tenían un plan o una idea que no conocemos. El problema que hay es que Claver-Carone un hombre fundamental en el otorgamiento del préstamo -ahora en el BID- se sienta con Larreta tras las PASO. Quiero pensar que no es político o tal vez lo que quieran es obligar a elegir al pueblo argentino los gobernantes para definir sus políticas de ajuste.

Nos comprometimos a no incorporar otros temas para evitar que se considerara que usábamos Etiquetado como mascaron de proa y así lo hicimos. Tenían cuatro temas para ampliar derechos. Es lo mismo que hicieron con la ley de fuego y con el Aporte Solidario y Extraordinario. Siempre que hay leyes que rozan intereses empiezan con una cuestión de formas y no de fondo. Lo cierto es que eran leyes que benefician a la sociedad desde diferentes sectores y confiamos en que las vamos a convertir en ley.

Lo que uno notó en la semana previa es con las declaraciones de la ex gobernadora es que aspiraban a quedarse en la presidencia y estar en la línea de sucesión del Ejecutivo. Les recuerdo a todos que en 2015 se le cedieron al macrismo las dos presidencias del Senado y Diputados porque no tenían número.