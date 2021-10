Máximo Kirchner contra 'la Trilogía' y otros enemigos

En 2009 tuvimos una pandemia menor que está y también tuvimos un Colorado del otro lado (N. de la R.: Francisco De Narváez) Hoy tenemos algo que no teníamos en ese momento, las PASO, y ahora tenemos la posibilidad de para revertir lo que no pudo Néstor (Kirchner). Pero eso no va a pasar porque yo le diga acá arriba, sino porque ustedes lo van a militar barrio por barrio. En 2009 tuvimos una pandemia menor que está y también tuvimos un Colorado del otro lado (N. de la R.: Francisco De Narváez) Hoy tenemos algo que no teníamos en ese momento, las PASO, y ahora tenemos la posibilidad de para revertir lo que no pudo Néstor (Kirchner). Pero eso no va a pasar porque yo le diga acá arriba, sino porque ustedes lo van a militar barrio por barrio.