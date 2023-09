En una conferencia de prensa improvisada, Macri fue interceptado por los periodistas, que comenzaron una ronda de preguntas. Entre ellos, se encontraba Luis Sánchez de Radio La Ronda, quien cuestionó al ex mandatario por la deuda contraída con el FMI.

“Este Gobierno le pidió más plata al Fondo de lo que ya nos había dado”, comenzó Macri su respuesta. Ante eso, el periodista en cuestión lo interrumpió con una repregunta.

“Pero la deuda la tomó usted. ¿Qué reflexión hace de esa deuda y de que el estatuto del Fondo dice que se violaron algunos de esos acuerdos?”, cuestionó el periodista detonando la respuesta del líder del PRO. “No, estás muy mal informado. Yo no te puedo educar en una conferencia de prensa”, disparó.

Luego de su respuesta, Macri cortó la conversación y siguió su marcha junto a sus escoltas. El periodista, visiblemente enojado por la contestación, intentó penetrar el cerco de seguridad que rodeaba a Macri para continuar con los cuestionamientos.

“Usted no me puede venir a decir que estoy mal informado”, apuntó Sánchez, quien era apartado por la guardia de Macri. Afuera del edificio, la Policía separó al periodista que insistía con acercarse al ex presidente.

Enojo local

Además del tenso cruce, Macri también descargó su molestia con los radicales que se prestaron al quórum para Ganancias. En Córdoba, le preguntaron por la diputada de Río Tercero, Gabriela Brouwer de Koning, la radical que en su momento desató un escándalo por faltar a su primera sesión en Diputados por estar de vacaciones en Miami.

“El populismo es muy contagioso”, dijo corto y conciso el ex presidente. La diputada en cuestión avanzó con su voto ya que dentro del temario se encontraba la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero. Además, se sumaron a la movida el porteño Emiliano Yacobitti, la bonaerense Danya Tavela y la entrerriana Marcela Antola.