Mientras el jefe de Gabinete Manuel Adorni sigue lidiando judicialmente por la compra de propiedades y sus viajes al exterior y mientras también se busca determinar si los créditos hipotecarios que tramitaron algunos funcionarios fueron conseguidos con privilegios, se conoció que los ministros del Gobierno tuvieron fuertes aumentos salariales.
SALARIAZO
Más para la 'casta libertaria': De los créditos a los aumentos de sueldos de 123%
En medio de la polémica por los créditos hipotecarios que tomaron funcionarios y el caso Adorni, los ministros de Javier MIlei tuvieron aumentos de hasta 123%.
Salariazo: fuertes aumentos para ministros
Se terminó el congelamiento de los salarios de los funcionarios del gobierno de Milei, un gesto de austeridad que se promocionó mucho en el inicio de la gestión libertaria en línea con la 'motosierra' aplicada en el gasto público. Y si se comparan los salarios informados por los ministros desde diciembre de 2025 hasta mayo de 2026 inclusive el incremento que lograron fue de un sorprende 123% en menos de 6 meses, cuando los trabajadores suelen cerrar paritarias cercanas al índice de inflación que mide el Indec y que el mes pasado llegó al 2,9%.
El Jefe de Gabinete Manuel Adorni y los ministros del Gobierno de Javier Milei percibían en el último mes de 2025 unos $3.584.006 pero ya en enero de 2026 pasaron a $7.129.501; en febrero apenas tuvieron una mejora para cobrar $7.272.09; en abril $7.902.331 y finalmente para mayo el sueldo llega a $8.020.866.
Por su parte, los secretarios de gobierno tenían en diciembre de 2025 un sueldo de $3.282.709 que en enero se disparó hasta los $6.530.145. Luego, en febrero subió a $6.606.748, en abril a $7.238.005 y finalmente para mayo a los $7.346.575.
El polémico decreto del 2 de enero
El 2/1, cuando apenas comenzaba el año y muchos empezaban sus vacaciones, Javier Milei firmó el decreto 931/2025 con las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, que descongeló los salarios de los ministros y estableció una escala salarial con ajustes por encima de las paritarias de los trabajadores argentinos.
“Resulta necesario asegurar que las funciones de conducción superior del ESTADO NACIONAL cuenten con un esquema de remuneraciones adecuado, competitivo y coherente con las responsabilidades asumidas”, argumentó el decreto en cuestión.
En función de eso, la norma estableció como mecanismo de ajuste lo siguiente: “…se propicia extender a las Autoridades Superiores a las que se hace referencia por el presente decreto lo acordado en las CLÁUSULAS PRIMERA de las Actas Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional de fecha 19 de enero, 19 de febrero, 25 de marzo, 22 de mayo, 19 de julio, 30 de agosto y 31 de octubre, todas ellas del año 2024, y 4 de febrero, 11 de abril y 23 de julio, estas últimas de 2025, por medio de las cuales se establecieron los incrementos salariales de las retribuciones de todo el personal permanente y no permanente, comprendido en su ámbito de aplicación”.
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