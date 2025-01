Más carpetazos Caputo vs. Caputo, Milei se enfoca en Vicky y Morales Solá siempre Macri

milei-macri-bullrich.jpg Javier Milei y Mauricio Macri. NA.

Mauricio Macri

El botín en disputa es ARCA, la agencia de recaudación que reemplazó a la AFIP. Padece el rifirrafe el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien creyó que cogobernaría con Javier Milei, quien lo acusa en privado de simpatizar con Villarruel.

El problema se extiende a todos los 'macristas' que incorporó Nicolás Posse a la Administración cuando era jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, intentando borrar los diálogos con peronistas que promovía Carlos Kikuchi durante la campaña -y que le permitieron a Milei ganarle al PRO ¿o quién pagó las boletas de las PASO y de la 1ra. vuelta? ¿Quiénes 'cuidaron' las boletas de La Libertad Avanza en ambas instancias? ¿Qué parte de la película no quieren ver los 'amarillos'?-.

El problema es que Luis Caputo es uno de los incorporados por Posse cuando Javier Milei no tenía ministro de Economía. Y consigo trajo al presidente del Banco Central, cargo que también estaba vacante.

Joaquín Morales Solá, con frecuencia vocero no oficial de Mauricio Macri en el diario 'macrista' La Nación -hoy en debate interno si se hace 'mileísta'-, apuntó:

“Es una burda maniobra sin fundamento que calumnia a funcionarios intachables de mi gobierno como Alberto Abad y Leandro Cuccioli”. Con la voz entrecortada por la furia, Mauricio Macri reaccionó desde Cumelén.

En el barrio cerrado donde tiene su casa de verano en la Patagonia, el expresidente se pronunció contra la versión que indicó que durante su administración la ex-AFIP protegió a kirchneristas.

El rumor que hizo correr el Gobierno agregaba que esa supuesta protección a kirchneristas se había iniciado en 2016 (cuando comenzaba el gobierno de Macri) y que se prolongaba hasta ahora. La información pareció extraña desde el primer momento porque Abad, el primer director de la entonces AFIP de Macri, fue quien denunció a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa –ambos integraban esa presunta lista conocida en las últimas horas– por defraudación al Estado, que es un delito mucho más grave que el de evasión impositiva.

Cuccioli, que sucedió a Abad como director de la AFIP de Macri, insistió con esa gravísima denuncia en la Justicia. Más tarde, ya en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina, fueron López y De Sousa quienes denunciaron a Abad por persecución contra ellos; la jueza María Servini llegó a citar a indagatoria a Abad por esa causa, a todas luces armada.

La Cámara de Casación condenó a Ricardo Echegaray, el director de la AFIP durante el gobierno de Cristina Kirchner, por la defraudación al Estado denunciada por Abad, pero insólitamente absolvió a López y De Sousa. En mayo pasado, la Corte Suprema de Justicia anuló por unanimidad el fallo de Casación y ordenó una nueva sentencia contra López y De Sousa, que deberán dictar otros jueces de Casación.

Según Abad, lo que encontró de la gestión de Echegaray, a quien sucedió en el cargo, fue un descontrol inmanejable de los archivos de la AFIP que exponía al organismo a un permanente riesgo de violar el secreto fiscal. (...)".

La verdadera historia de Mauricio Macri / Cristóbal López no se escribió aún. Y no podría redactarla ningún investigador cercano a uno de ellos.

Pero Macri afirma que hay un supuesto diálogo Santiago Caputo / Sergio Massa / los K -ya en su momento deslizado por Urgente24 pero una de las partes negó por WhatsApp que existiera lo que existe, más allá de Macri-, y entonces hay guerra.

caputo-massa.jpg Santiago Caputo y Sergio Massa.

Santiago Caputo

El diario Clarín -de buen diálogo hoy día con Santiago Caputo cuando en el pasado era muy pro Mauricio Macri- reveló un cruce en la red social X entre el asesor de Javier Milei y las ex funcionarias macristas María Eugenia Talerico y Jimena de la Torre.

La verdad es que Talerico ambicionó ingresar al gobierno de Milei, creyendo que existía la alianza con Mauricio Macri. Desinformada, sólo le quedó ahora enojarse con los enemigos de Macri. Lo que ella no sabe es que en la campaña de Milei -al menos hasta la 1ra. vuelta, que es el capítulo que más conoció Urgente24-, nadie quería a Macri en La Libertad Avanza.

Pero volvamos al intercambio belicoso en X que cuenta Clarín:

"Hola @eugetale Nos quieren contar para que tenían armada esa lista de "protección" en la AFIP llena de empresarios kirchneristas? Pregunta Mabel de Recoleta", escribió @MileiEmperador, una de las cuentas atribuidas a Caputo.

"Que ignorantes no? Confunden UIF con AFIP", respondió Talerico, que fue vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera.

"Talerico. Cuccioli. Abad. Mecicovsky. Jerarcas de la misma banda", afirmó @MileiEmperador.

"(...) Luego fue Talerico la que cometió un error de organigrama y lo aprovechó el líder de los Peaky Blinders. "Sabes que el Ministro @LuisCaputoAR tenía bajo su área a la AFIP de la que hablas no?", escribió Talerico. "No boluda. AFIP estaba debajo de Hacienda. No de Finanzas", respondió Caputo, que luego le largó los trolls y lanzó el hashtag #ConfesaTalerico.

"No me asignen responsabilidades que jamás tuve", pidió Talerico. "Yo no fui no alcanza como respuesta. Aparte de que sabemos que no es cierto. Dejaron los dedos pegados. Confesá", insistió el asesor. "O sea, digamos, no es que no pactaron impunidad desde AFIP como muestran los datos sino que vos no tuviste nada que ver", siguió.

La que luego se metió en el barro fue Jimena de la Torre, número 2 de la AFIP durante la gestión de Cambiemos. "Desde el PRO jamás se encubrió a los K. Se destaparon todas sus corruptelas y denunciaron en la justicia. Desde AFIP, todo fue denunciado, jamás hubo pacto de impunidad", escribió.

"Si querés entender cómo funciona el secreto fiscal y el listado de personas de trascendencia, te lo explico. Las persecutas y carpetazos tampoco fueron nuestra marca registrada. Y dejá de esconderte detrás de un seudónimo. Si sos macho, salí con nombre y apellido", lo desafió a Caputo.

"¿Si la lista secreta de la AFIP que vos manejabas no era para encubrir a los empresarios kirchneristas para qué era? ¿Estás confesando que elaboraron una lista de persecución con la AFIP? Es un escándalo esto", retrucó el asesor. "Es imperativo que las autoridades de la AFIP durante el periodo 2016-2019 aclaren si la lista secreta que se conoció hoy de empresarios kirchneristas era para garantizarles impunidad o para perseguirlos. La Patria se los demanda! Esto es un escándalo nacional", agregó. (...)".

milei-posse-caputo.jpg Javier Milei, 'Toto' Caputo y Nicolás Posse.

'Toto' Caputo

En tanto, el ex macrista Luis Caputo se puso a disposición de la justicia federal que investiga el posible delito de uso de información privilegiada para operar sobre las acciones de ByMA.

Fue un anticipo de La Politica Online. La causa está en el Juzgado Federal N°8 de Marcelo Martínez de Giorgi, subrogado por Sebastián Ramos. El fiscal es Eduardo Taiano, pero lo subroga Carlos Rivolo.

La causa complica al ministro 'Toto', a su primo Nicolás Caputo -el 'hermano de la vida' de Macri-, Ernesto Allaria y otros accionistas del ByMA.

"1 cachetazo para que hablen, 3 cachetazos para que dejen de hablar", era una frase famosa en los tiempos de facto.

La denuncia presentada por la ONG Arco Social también pide que se investigue al titular de ANSeS, Mariano de Los Heros; y al responsable del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), Fernando Bearzi, todos importados del 'macrismo' por Posse / 'Toto'.

Hoy sospechados vender acciones de ByMA antes que se conociera la resolución del ministro Caputo que favoreció a ese mercado, promovido por su primo 'Nicky Caputo', con la liberación de $120.000 millones de dividendos retenidos.

La sospecha es de información privilegiada. Pochoclo, obvio.

carpetazo.jpeg ¿Quién tiene más carpetazos?

