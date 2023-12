Myriam Bregman del Frente de Izquierda adelantó la abstención con una dura crítica a los libertarios. "Nos vamos a abstener. Está por asumir un gobierno que no para de anunciar medidas contra el pueblo trabajador, las mujeres y la juventud. No cuenten con nosotros". "No es personal pero es profundamente político", agregó. También se abstuvo Romina del Plá, del PO dentro del Frente de Izquierda: "Es el regreso de toda la casta".