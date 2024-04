Mariano Cúneo Libarona: Los 14 años de los 80's no son los de hoy

Otro eje del proyecto que está terminando de pulir la cartera que encabeza Cúneo Libarona tiene que la creación de un sistema de tratamientos para la resocialización de los menores que cumplan su condena. Para ello, se apunta a disponer de instituciones que tengan la misión de “la reeducación, la resocialización, obligación de estudio y trabajo”.

El funcionario explicó que la apuesta del Gobierno es "adaptar la legislación a los estándares internacionales cuidando a las víctimas" y al mismo tiempo trabajar en la "reinserción social" de los adolescentes que delinquen.

No sólo la delincuencia cambió, sino los delincuentes. Mariano Cúneo Libarona apela a tomar cartas en el asunto

Las normativas por reformular son escencialmente, las que refieren los tres primeros tópicos de la Ley de Imputabilidad del menor, que rezan:

ARTICULO 1º - No es punible el menor que no haya cumplido dieciséis (16) años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho (18) años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación.

Si existiere imputación contra alguno de ellos la autoridad judicial lo dispondrá provisionalmente, procederá a la comprobación del delito, tomará conocimiento directo del menor, de sus padres, tutor o guardador y ordenará los informes y peritaciones conducentes al estudio de su personalidad y de las condiciones familiares y ambientales en que se encuentre.

En caso necesario pondrá al menor en lugar adecuado para su mejor estudio durante el tiempo indispensable.

Si de los estudios realizados resultare que el menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta, el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador

ARTICULO 2º - Es punible el menor de dieciséis (16) años a dieciocho (18) años de edad que incurriere en delito que no fuera de los enunciados en el artículo 1º.

En esos casos la autoridad judicial lo someterá al respectivo proceso y deberá disponerlo provisionalmente durante su tramitación a fin de posibilitar la aplicación de las facultades conferidas por el artículo 4.

Cualquiera fuese el resultado de la causa, si de los estudios realizados apareciera que el menor se halla abandonado, falto de asistencia en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta, el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador.

La situación actual en Argentina con respecto a la edad de imputabilidad sigue siendo un tema de debate y discusión. A continuación, te proporciono una visión general de los acontecimientos recientes:

Debates legislativos: En los últimos años, ha habido intensos debates en el Congreso argentino sobre la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha aprobado ninguna ley que modifique la edad actual. Además del debate legal, hay un creciente reconocimiento de que la prevención del delito y la rehabilitación de los jóvenes deben abordarse mediante políticas sociales integrales. Esto incluye programas de educación, acceso a oportunidades laborales y apoyo psicológico.

Examinar las estadíscas y reformular la realidad, afirma Mariano Cúneo Libarona

Las estadísticas sobre la participación de jóvenes en delitos graves son importantes para tomar decisiones informadas. Sin embargo, no siempre hay consenso sobre la interpretación de estos datos.

Las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil ofrecen orientación a los Estados para evitar que los niños, niñas y jóvenes en riesgo social se involucren en conductas criminales. Estas directrices enfatizan la importancia de:

Proteger el desarrollo de la vida de los jóvenes

Involucrar a la comunidad en planes y programas

Garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los jóvenes y sean beneficiosos

Abordar las áreas de protección familiarEvitar el fracaso escolar y proporcionar alternativas para jóvenes fuera del sistema educativo.

Fomentar actividades culturales, artísticas, deportivas y de ocio como alternativas a la violencia.oportunidades de formación para la inserción laboral.

Más contenido de Urgente24

Un problema para Nicolás Posse el mensaje de Juan Carlos Romero

De Israel a Ecuador, las sedes diplomáticas ya no son territorio neutral

"El metaverso de Milei de que puede gobernar sin el Congreso se terminó"

Javier Milei no se hace cargo de los "salarios miserables" (pero debería)