Mariano Cúneo Libarona: "El gobierno pedirá el per saltum"

En otro orden, Cúneo Libarona afirmó que "lo más grave" del panorama que encontró es el de las vacantes, y mencionó que el 33% de los puestos en la Justicia están sin cubrir, por lo que instó a los integrantes del Consejo de la Magistratura a ser "más eficientes y ágiles para cubrir los cargos que faltan".

"Tenemos que tener un sistema procesal jurídico rápido en todo el país con los esfuerzos económicos que podamos disponer. Tenemos que ordenar este sistema, no nos dejaron nada. No hay plata, y tenemos que acudir al máximo ingenio porque no hay plata", expresó el funcionario.

